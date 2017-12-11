«Серж Саргсян признает, что на протяжении лет в стране царило воровство»: Вардан Арутюнян

Президент Серж Саргсян, выступая на встрече с руководителями общин на тему о местном самоуправлении в Армении, сделал им замечания по поводу отсутствия у них программ экономического развития, представленных неправильных цифр, связанных со строительством, неправильного ведения учета и упущений по ряду вопросов.

Он пристыдил руководителей общин в связи с должностными злоупотреблениями, которые допускают многие главы общин, превышая свои полномочия и пользуясь своим положением для того, чтобы иметь неясные и неприемлемые доходы. «Мы до сих пор были очень снисходительны к главам общин. Никого не пугаю, просто хочу всех предупредить, если кто-либо будет заниматься такими делами, пусть лучше идет работать в другом месте. Мы готовы, говорю искренне, готовы относиться к вам со всей заботой, готовы по возможности помогать, будь то личный или общинный вопрос. Но мы не готовы видеть, как некоторые из вас уносят к себе домой деньги нашего населения», – отметил в своей речи президент.

В беседе с Aravot.am по этому поводу правозащитник Вардан Арутюнян сказал, что не воспринимает эти слова Сержа Саргсяна как замечание: «Я воспринимаю это как признание. Серж Саргсян признает, что на протяжении лет в стране царило воровство. Те, кому интересно, могут потом поискать в интернете, и они увидят, что Серж Саргсян говорил о воровстве, присвоении и коррупции на протяжении лет, и что изменилось в нашей стране после его слов. И из этого могут делать выводы – было ли его выступление серьезным или дежурным?». Вардан Арутюнян отмечает, что говорится одно, а жизнь вокруг нас доказывает совершенно обратное.