«Действующее лицо» в известной аудиозаписи в супермаркете «САС» – брат Артака Саргсяна: отвечает генпрокурор – видео

«В отношении коррупции будет бесспорная нетерпимость. Это означает, что каждый факт станет предметом расследования. А кого и на каких основаниях привлекут ответственности в результате расследования, здесь мы находимся на другой правовой площадке, которую обязаны обеспечить», – сказал в субботу в беседе с журналистами генеральный прокурор РА Артур Давтян.

Журналисты поинтересовались у генерального прокурора о судьбе нашумевшей аудиозаписи в супермаркете «САС», в которой работникам супермаркета настоятельно рекомендовали голосовать в пользу РПА и Артака Саргсяна, а также об известной аудиозаписи с участием директоров школ и «зибиликсе».

«В перечисленных вами случаях и множество других дел в чьих-либо действиях может и не быть обоснованных признаков состава преступления», – сказал прокурор, добавив, что если дело «САС» не дошло до суда, это означает, что доказательств было недостаточно.

На вопрос, разве опубликованная аудиозапись не является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, Артур Давтян ответил: «Аудиозаписи – важный документальный факт, но в зависимости от условий, в которых была осуществлена запись, она может считаться или не считаться доказательством».

Артур Давтян подтвердил, что голос в аудиозаписи принадлежит брату владельца супермаркета «САС», депутата Артака Саргсяна. Он тоже был допрошен. Прокурор не дал четкого ответа, что тот рассказал во время допроса и почему угрожал людям. Прокурор ответил: «Будьте уверены, если бы у нас была возможность призвать кого-либо к ответственности по совершенному поступку, мы и секунды бы не мешкали. Насколько мне известно, ни одного не выявленного обстоятельства по этому делу не было, выяснены все обстоятельства, которые не представляли собой состав преступления».