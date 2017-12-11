Путин прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск

Самолет президента России приземлился на российской военной базе утром 11 декабря, сообщает агентство РБК со ссылкой на РИА Новости. В пресс-службе Кремля сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин, выступая перед военнослужащими.

В ноябре источники РБК в МИД и Минобороны, а также источник, близкий к администрации президента, сообщали, что власти Россию планирует завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года.

Позднее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил, что группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена и, возможно, до «конца года».

Также в понедельник Путин должен посетить Египет и Турцию.

О готовящемся визите президента России в Египет стало известно 7 декабря. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прибудет в Египет 11 декабря и обсудит с президентом этой страны Абдулом-Фаттахом ас-Сиси вопросы сотрудничества и развития российско-египетских отношений «в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах».