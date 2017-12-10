Анализ ВВС: Трампломатия — что изменит признание Иерусалима столицей Израиля

Решение президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство США будет иметь далекоидущие последствия. Несколько выводов о том, как изменилась политическая ситуация, можно сделать уже сейчас. Об этом в аналитической статье «Трампломатия: что изменит признание Иерусалима столицей Израиля», опубликованной на сайте Русской службы ВВС, пишет корреспондент ВВС в Госдепартаменте США Барбара Плетт Ашер и продолжает:

Рождества не будет

Совсем недавно представитель палестинцев в Вашингтоне говорил мне, что у президента Трампа может получиться добиться примирения там, где это еще никому не удавалось.

На каждой встрече президент говорил, что сердцем и душой готов способствовать мирному процессу, рассказал посланник «Организации освобождения Палестины» Хузам Зомлот. Это выглядит очень оптимистичным взглядом на ситуацию, но действия назначенных Трампом американских переговорщиков и правда позволяли палестинцам думать, что их отношения с Белым домом налаживаются.

Чтобы укрепить наметившееся понимание, Зомлот решил организовать на Капитолийском холме рождественскую вечеринку, пригласив туда членов Конгресса и сотрудников администрации США.

Гвоздем вечера должна была стать прямая трансляция празднований в Вифлееме: телемост между Святой землей и цитаделью американской политики.

Но когда в палестинском представительстве увидели заголовки новостей о решении Трампа по Иерусалиму, рождественское мероприятие было тут же отменено. В свете «объявления, идущего вразрез с принципами мира», вечеринка становится неуместной, сказали в ООП.

Стратегии нет

Тот факт, что палестинцев и, судя по сообщениям СМИ, лидеров арабских государств решение Трампа застало врасплох, показывает, что признание Иерусалима не было частью более широкой ближневосточной стратегии Белого дома.

Есть версия, что Трамп хотел таким образом устроить встряску всем участникам мирного процесса, чтобы потом было легче усадить их за стол переговоров.

Но гораздо больше похоже на то, что он просто постарался выполнить предвыборное обещание, данное американским евреям и евангельским христианам, которые составляли важную часть электората Трампа.

Как указывают многочисленные свидетельства, Трампа сильно раздражало постоянное противодействие со стороны его собственных советников по национальной безопасности.

В понедельник они собрались, чтобы в очередной раз обсудить варианты переноса посольства в Израиле. Этот формальный вопрос появляется на повестке дня каждые полгода, с тех пор как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства в Тель-Авив. Согласно закону администрация должна либо перевести посольство обратно в Иерусалим, либо в очередной раз объяснить, почему делать это опасно.

Чиновники рассказывают, что Трамп согласился подписать традиционный документ о том, что перенос посольства опять откладывается, только при условии признания Иерусалима израильской столицей и начала реальной подготовки к переводу дипкорпуса из Тель-Авива.

«Предыдущие президенты только обещали это перед выборами, — победоносно заявил Дональд Трамп в своей речи в среду, — но ничего не выполнили. Сегодня я выполняю это обещание».

Христианская карта

Лицо вице-президента Майка Пенса сияло довольством, когда Трамп демонстрировал фотографам свою подпись под декларацией.

Влияние Пенса сыграло большую роль в признании Иерусалима столицей. Решение продемонстрировало всю мощь консервативно-христианской части избирателей (которая всегда активно поддерживает Израиль по религиозным соображениям).

Это не ускользнуло от внимания известного палестинского политика и христианки Ханан Ашрави.

«Мой бог не говорил мне ничего такого, что их бог сказал им», — съязвила парламентарий в интервью Би-би-си.

«Мы — исконные христиане, мы владеем этой землей, мы — народ, который жил здесь на протяжении веков. Как они смеют лезть со своими библейскими измышлениями и абсолютистскими замашками» — говорит Ашрави.

По иронии судьбы христианскую карту пытался разыграть и посланник Зомлот, придумавший рождественский прием в Капитолии: он хотел ввести в оборот фразу «Христос — дар из Палестины» и таким образом вызвать у христианской Америки больше сочувствия к палестинцам.

Ближний Восток — после весны

Сюрприз от Трампа вызвал мощную волну осуждения у арабских союзников США.

Иерусалим не просто разделенная и оспариваемая столица — это Святая земля. В случае с Иерусалимом арабские лидеры не склонны руководствоваться исключительно прагматизмом (на который можно было бы рассчитывать в других вопросах арабо-израильского урегулирования).

Как хранители исламских святынь Иордания и Саудовская Аравия выступили с предупреждением, что декларация Белого дома может сильно разгневать исламский мир.

Впрочем, после Арабской весны приоритеты политики арабских государств сместились с независимой Палестины к сдерживанию Ирана — особенно это актуально для стран Персидского залива.

Ради этой задачи они, стараясь не привлекать к этому внимания, сотрудничают с израильской разведкой, помощь Трампа им тоже нужна.

Если лидеры стран Персидского залива, пошумев из-за Иерусалима, не предпримут никаких конкретных шагов, это еще раз покажет, что Ближний Восток стал теперь совсем другим.

Длинная повесть о двух государствах

В конце концов основной вопрос не в том, считать ли Западный Иерусалим столицей Израиля, а в том, станет ли оккупированный Восточный Иерусалим столицей независимого палестинского государства.

Трамп оставил такую возможность открытой, заявив, что его декларация не касается окончательного статуса города, «в том числе пределов суверенитета Израиля над Иерусалимом или вопроса о спорных границах».

Это похоже на намек, что претензии палестинцев на Восточный Иерусалим остаются темой для переговоров.

Однако конкретно Трамп этого не сказал, как и не стал заявлять, что конечной целью процесса остается создание двух государств.

Вместо этого он сказал, что США поддержат такой вариант в случае согласия обеих сторон: это совсем не та однозначная поддержка, которой ждали палестинцы.

В конечном итоге Трамп ничего не предложил палестинцам, и его речь была воспринята как поддержка Израиля.

Политический выстрел себе в ногу

Трамп заверяет, что признание Иерусалима ускорит мирный процесс.

Но, похоже, он сам подорвал собственную инициативу по ближневосточному урегулированию.

Израильские правые, которые категорически противились идее палестинского государства и территориальным уступкам в Иерусалиме, теперь вдвойне воодушевлены.

Лидеру Палестинской автономии Махмуду Аббасу теперь гораздо сложнее вступить в переговоры с Израилем.

Советники Трампа дают понять, что продолжают работать над мирным планом и ждут, пока шум вокруг признания Иерусалима стихнет. Все равно план еще не готов, и у палестинцев будет время и отвергнуть переговоры, и передумать.

Но администрация не учла того, что теперь США оказались втянуты в спор вокруг Иерусалима. Это неудобная, уязвимая позиция для посредника в переговорах.

Фото — ВВС