Лига арабских государств выступила с осуждением решения США по Иерусалиму

Deutsche Welle. Доверие к США как к посреднику в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке подорвано, считают в Лиге арабских государств. Генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт подчеркнул, что решение США признать Иерусалим в качестве столицы Израиля вызывает вопросы о том, могут ли они и далее исполнять свои обязательства по стабилизации мирного положения в регионе, передает слова политика агентство dpa. Экстренное совещание Лиги арабских государств прошло в субботу, 9 декабря, в Каире.

По словам Гейта, заявление президента США Дональда Трампа плохо по содержанию и форме, а также опасно из-за своих последствий. Более 20 министров иностранных дел из государств-членов Лиги также единогласно осудили действия США в своих выступлениях. В итоге участники Лиги арабских государств призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Глава МИД Ливана предложил ввести санкции

Глава МИД Ливана Гебран Бассил в своей речи предложил арабским государствам ввести санкции против США, чтобы противостоять предполагаемому переносу посольства страны в Иерусалим. «Против этого решения следует принять меры предосторожности. Изначально — дипломатические. Затем – экономические и финансовые санкции», — заявил Бассил.

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики перед началом заседания сообщил, что собирается добиваться резолюции Совбеза ООН. Ранее на экстренном заседании Совета безопасности, прошедшем в пятницу, 8 декабря, несмотря на критику одностороннего решения Трампа, никакие резолюции приняты не были.

Конфликт между израильтянами и палестинцами разгорелся с новой силой после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в столкновениях демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, не менее 760 были ранены.

Фото — Deutsche Welle