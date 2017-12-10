Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:07 | Декабрь 10 2017
17:07 | Декабрь 10 2017

Радио Азатутюн – «СМИ года» Армении: награда приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией

Радио Азатутюн – «СМИ года» Армении: награда приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией

Вчера 9 декабря в Армении состоялась ставшая уже традицией церемония вручения наград к Международному дню борьбы с коррупцией.

Приз в номинации «Гражданин/представитель молодежи года» получили представители Центра креативных технологий «Тумо», в номинации «СМИ года» победило Радио Азатутюн — Армянская служба Радио Свобода, в номинации «Бизнес-компания года» награда досталась Кафе «Дилижан», а в номинации «Организация гражданского общества года» победил Фонд развития социальных инноваций «ИМ ПАТК ХАБ Армения».

Отметим, что мероприятие было организовано в рамках программы «Обязательство по коррупционному диалогу», реализуемой при финансировании ЕС.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда