Радио Азатутюн – «СМИ года» Армении: награда приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией

Вчера 9 декабря в Армении состоялась ставшая уже традицией церемония вручения наград к Международному дню борьбы с коррупцией.

Приз в номинации «Гражданин/представитель молодежи года» получили представители Центра креативных технологий «Тумо», в номинации «СМИ года» победило Радио Азатутюн — Армянская служба Радио Свобода, в номинации «Бизнес-компания года» награда досталась Кафе «Дилижан», а в номинации «Организация гражданского общества года» победил Фонд развития социальных инноваций «ИМ ПАТК ХАБ Армения».

Отметим, что мероприятие было организовано в рамках программы «Обязательство по коррупционному диалогу», реализуемой при финансировании ЕС.