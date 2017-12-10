Ведущая борьбу с ИГИЛ международная коалиция опровергла заявления Минобороны РФ

Голос Америки. Представители возглавляемой США международной военной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», опровергли новые обвинения минобороны РФ.

Ранее глава пресс-службы российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что американские самолеты помешали паре штурмовиков ВВС РФ «уничтожить опорный пункт ИГ».

Инцидент, по словам российского представителя, произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат.

«Любые утверждения о том, что коалиция стала бы защищать группировку «Исламское государство» или препятствовать нанесению ударов по ней, являются абсолютно ложными», — заявил информационным агентствам представитель коалиции.

В последние месяцы Пентагон неоднократно заявлял о том, что Россия постоянно нарушает «соглашение о разделении враждующих сил» в Сирии, а «опасные маневры», совершаемые российскими летчиками, могут привести к серьезному инциденту.

В субботу власти Ирака объявили о полном освобождении территории страны от группировки «Исламское государство». В Сирии, по оценкам независимых наблюдателей, группировка все еще контролирует от 3 до 5 процентов территории страны.

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