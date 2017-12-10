Имущество любящего картошку богача – депутата от РПА Хосрова Арутюняна: «Жоховурд»

Оказавшиеся в центре общественного внимания из-за своих скандальных заявлений депутаты от фракции РПА, оказывается, владеют довольно внушительным имуществом. Например, депутат НС Хосров Арутюнян, заявивший, что если человек употребляет в пищу только картошку, то в случае подорожания мяса, у него все равно нет возможности покупать мясо и он будет продолжать есть картофель, только официально декларировал две квартиры, загородный дом, нежилое помещение в многоквартирном доме, один земельный участок, автомобиль марки MERCEDES-BENZ S 420.

Согласно нашим сведениям, одна из декларированных Хосровом Арутюняном квартир — с парковкой находится на Северном проспекте. Помимо этого, депутат, советующий бедным есть картофель, имеет квартиру в болгарской Варне. Мы узнали, что его средства составляют 40 тысяч долларов. Довольно состоятелен и его сын — Роберт Арутюнян, занимающий должность замминистра иностранных дел. У него есть здание, два земельных участка, две квартиры, два автомобиля — VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2 и NISSAN X-TRAIL 2.5 I. Младший Арутюнян в трех компаниях владеет долями в общую сумму в 5 млн. 605 тысяч драмов.

Денежные средства замминистра Арутюняна составляют 25 млн драмов и 200 тысяч долларов. В качестве прибыли он декларировал зарплату — 343 тысячи драмов в месяц и доход из одной компании — в 9 млн. 408 тысяч драмов. В МИД работают также дочь и зять Арутюняна, которые также декларировали немало финансовых средств. Зять Хосрова Арутюняна — Армен Папикян сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел, ранее был постоянным представителем РА в Совете Европы. Он, в свою очередь декларировал 26 тысяч 162 млн драмов. А дочь Хосрова Арутюняна — Элен декларировала 172 млн. драмов и 5 тысяч евро».

Статью полностью можете прочитать во вчерашнем номере газеты «Жоховурд»