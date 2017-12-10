Японка в Токио исполнила произведения Александра Спендиаряна

Директор Дома-музея им. А. Спендиаряна Марине Отарян в беседе с Aravot.am отметила, что их музей – единственный в Армении, где предоставляют буклеты на японском языке – для говорящих на этом языке.

«Посетители из Японии чувствуют себя польщенными, когда видят, что позаботились и о них», – добавила директор музея, рассказав в качестве примера один эпизод.

Как-то их музей посетила японская студентка-музыкант Кеико Нумата, музей произвел на нее впечатление. «Она попросила ноты нескольких произведений Спендиаряна, чтобы включить его произведения в свой репертуар. Мы, естественно, сразу же отправили их ей. И вот в программу состоявшегося в Токио в мае прошлого года концерта она включила произведения Спендиаряна «Ереванские этюды» и «Крымские эскизы». Фактически, в Японии впервые прозвучали произведения Спендиаряна. После этого музыкант вновь посетила Дом-музей и передала нам программу своего концерта с произведениями Спендиаряна».

Такие сюрпризы воодушевляют руководство музея.

Фотографии предоставлены музеем