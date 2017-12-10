«Почему меняют генералов?»: Манвел Саргсян об апрельской войне и коррупции

В пятницу Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» организовал обсуждения на тему «Коррупция и проблемы безопасности». Директор Армянского центра стратегических и национальных исследований, политолог Манвел Саргсян рассказал о связи между апрельской войной и коррупцией. «Люди, эксперты, политологи задавали властям четкие, ясные вопросы по поводу апрельской войны, но никто не дал нам ответов на эти вопросы. Затем появились публикации, что бензин был не того качества, дизтопливо было не то и техника не заработала – и еще тысяча вещей. Нам невнятно говорили «да», а потом – ничего. После этого уже начались кадровые изменения. Если не были даны ответы на эти вопросы, то с чего они начали менять генералов? И снова не было дано никаких ответов».

Манвел Саргсян отметил, что когда процветает коррупция, к властям не бывает веры. «Кто-либо поверит в то, что такого-то солдата осудили правильно? Большинство определенно скажут, что неправильно, нашли козла отпущения, а виновный не был наказан. Никто не поверит – вот что представляет самую серьезную проблему. Может даже то, что происходит, и наполовину не соответствует восприятию людей, но это уже второстепенный вопрос, а первостепенно то, что это [коррупция] ввергает всех в скептицизм. В этой [военной] сфере – это вопрос жизни и смерти, а в других сферах она может еще быть не столь серьезной».

Манвел Саргсян указал, что при наличии карабахского конфликта, когда мы сидим за столом переговоров с вражеским государством, среди населения опять-таки проявляется недоверие к переговорному процессу, никто не знает, что говорят наши власти за этим столом, нет механизма для проверки того, о чем ведут речь наши официальные лица с нашими врагами. «Во время апрельской войны возникло очень много конкретных вопросов, принимались решения, которые были расценены как противоречащие национальным интересам в пользу других государств. И на поднятые вопросы вновь не прозвучало никаких ответов. И вот это уже коррупция, которая создает проблемы для национальной безопасности», – подчеркнул Манвел Саргсян.