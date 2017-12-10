Турист, посетивший квартал «Ной», захочет остаться в Армении на день дольше

Недавно Фонд развития Армении заявил о том, что стартуют общественные обсуждения архитектурных проектов застройки этнического квартала «Ной». В фонде рассказали также, что получили предложения от самых известных мировых компаний.

Aravot.am поинтересовался у координатора программ Фонда развития Армении Мане Адамян, каким будет квартал «Ной» и почему было выбрано именно это название. Мы поинтересовались также, почему квартал строится в Ереване, а не в сельской местности.

«Квартал должен быть очень красивым и колоритным, я уверена, что он станет одним из излюбленных уголков в Ереване. Здесь каждый представитель армянского мира из разных общин должен найти что-то свое. А каким будет окончательный вид квартала, еще не решено, поскольку на данном этапе рассматривается четыре проекта. Очень важно, чтобы в процессе принятия решения наша общественность принимала активное участие и выражала свое мнение. Поэтому и мы представили проекты на общественное обсуждение. Мы сгруппируем результаты опросов и представим им инвесторам.

Что касается названия, то хочу отметить, что это пока еще рабочее название проекта. Не исключено, что в будущем у квартала появится новое название, если будут предложены более интересные варианты»,- отметила Мане Адамян. А почему квартал не строится где-нибудь в сельской местности, Мане Адамян ответила, что инициатива строительства квартала принадлежит представителям бизнеса: «Есть земельный участок, принадлежащий компании «Далма инвест», которая и обратилась к нам с просьбой помочь в деле осуществления идеи, привлечения заинтересованных госструктур. Хочу подчеркнуть, что Фонд развития Армении работает и над другими проектами, которые будут осуществляться в городах и селах марзов Армении, и скоро общественность узнает о них».

Если идея проекта принадлежит инвестору, то в чем заключается роль фонда, спросили мы Мане Адамян: «Одна из основных задач Фонда развития Армении заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственную деятельность инвестора. Мы координируем эту программу, содействуем инвестору в получении более общественно полезной и прибыльной программы. В частности, мы организовали для всех четырех компаний трехдневный культурно-познавательный тур в Армению, мы также провели профессиональный анализ, чтобы найти оптимальные решения для землепользования. Мы изучили рынок недвижимости в Армении, рынок услуг, тенденции индустрии туризма и т. д. Предоставили компаниям архивные фото об армянской архитектуре для более глубокого ознакомления с ней».

На вопрос «Аравот», какие интересные идеи есть в предложениях архитекторов, Мане Адамян ответила: «На мой взгляд, самым интересным является идея «антологии» армянской культуры и архитектуры. Не хотелось бы говорить об отдельных идеях, поскольку не стоило бы выделять тот или иной проект, могу лишь сказать, что есть интересные водные решения и площади с амфитеатром во всех проектах, они придадут особую привлекательность кварталу». Мы поинтересовались, о каком объеме инвестиций идет речь и как они отразятся на экономике Армении.

«Точной цифры мы пока еще назвать не можем, но ожидаются инвестиции в размере 150 млн. долларов. Любой инвестиционный проект это, в первую очередь, рабочие места и мультипликативный эффект в экономике. В частности, данный проект в развивающейся туристической сфере добавит еще одно важное направление. Если благодаря программе нам удастся «убедить» туриста остаться в Армении на день дольше, особенно для того, чтобы увидеть находящиеся за пределами Еревана регионы Армении, представленные в одном квартале, то, этой возможностью может воспользоваться предоставляющий услуги малый и средний бизнес, в том числе и в марзах, и польза будет для экономики в целом»,- отметила Мане Адамян.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

30.11.2017г