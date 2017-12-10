Мы уважаем Армению за предоставление убежища христианам: конгрессмен США Эд Ройс

Армянская служба Голоса Америки. Отцы-основатели Соединенных Штатов построили эту страну, основываясь главным образом на библейских ценностях, и сегодня Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за защиту христиан, заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, конгрессмен Эд Ройс.

«Сегодня, когда на Ближнем Востоке совершаются нападение на христиан, их выселяют из домов, подвергают пыткам, насилуют и убивают за их веру, мы обязаны остановить все это».

Выступая в Вашингтоне на Международной конференции по свободе вероисповедания, влиятельный американский конгрессмен подчеркнул, что сегодня Соединенные Штаты являются самым сильным государством в истории мира, что подразумевает и особую ответственность.

«Принимая во внимание всю силу нашей дипломатии, всю нашу мощь, если нам не удастся прекратить преследования христиан, это будет означать, что мы недостаточно старались».

Эд Ройс отметил, что недавно посетил христианские церкви в Ираке, встречался с местным христианским населением, а также в Армении встретился с христианами, переселившимися с Ближнего Востока.

«Одной из причин, по которым мы поддерживаем и продолжим поддерживать Армению, является то, что Армения предоставила убежище множеству христианских беженцев».

В интервью «Голосу Америки» Эд Ройс отметил, что Соединенные Штаты планируют создать в долине Ниневия условия, чтобы иракское христианское население могло вернуться на родину, но пока многие иракские и сирийские христиане все еще нуждаются в убежище.

«Мы относимся с глубоким уважением и высоко ценим роль Армении в деле защиты христианства и предоставления христианам убежища».

Напомним, что ряд американских конгрессменов и представителей армяно-американской общины пытаются обеспечить для Армении дополнительную американскую помощь, которая затем будет предоставлена ​​иракским и сирийским армянам, нашедшим приют в Армении.

Фото — Голос Америки