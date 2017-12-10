У филармонического есть очередной иностранный менеджер

В нашей действительности все еще вакантной остается должность менеджера — армянина по национальности, который в сфере классической музыки мог бы предложить сотрудничество какому-либо артисту или коллективу. Тогда как в последнее время растет число иностранных специалистов, выполняющих данную работу. Есть даже менеджерские организации, сотрудничающие с одним или двумя армянскими коллективами. Например, в ходе встречи с «Аравот» директор Национального филармонического оркестра Армении Рузанна Сирунян рассказала, что на днях их концертный тур в Испании организовала чешская организация Arskonzert, с которой они сотрудничают свыше десяти лет.

«В трех городах Испании — Сарагоса, Овьедо и Сандантер, под руководством художественного руководителя и главного дирижера филармонического Эдуарда Топчяна состоялись три концерта в престижных концертных залах Sala Mozart, Principe Felipe и в Дворце фестивалей Кантабрии. Прозвучали известные произведения мировой классики, армянских композиторов, солисткой выступила известная армянскому зрителю София Яфе»,- рассказала госпожа Сирунян.

А поездка в Германию, по словам нашей собеседницы, была организована министерством культуры Армении, мэрией Йены и посольством РА Германии: «В зале Volkshaus к нашему оркестру присоединилася филармонический оркестр Йены под руководством Марка Тардю и в интерпретации Эдуарда Топчяна была исполнена 10-я симфония Шостаковича. Прозвучала также симфония Мирзояна для струнного оркестра и литавр».

Рузанна Сирунян рассказала также, что в концертном зале Арам Хачатрян 9 декабря состоится концерт, на котором впервые армянский зритель встретится с такими известными вокалистами, как сопрано Эрика Гримальди (Италия), меццо сопрано Олеся Петрова (РФ), тенор Георгий Васильев (РФ) и бас Роберто Скандиуцци (Италия). В этот вечер под филармонический оркестр под руководством Эдуарда Топчяна и Национальная академическая капелла в сотрудничестве с перечисленными артистами исполнят Реквием Верди, посвященный международному дню жертв геноцида.

Коснувшись состоявшихся гастролей, мы поинтересовались, было ли среди зрителей много армян. Госпожа Сирунян ответила: «По правде говоря, армян было не так много, однако хочу отметить, что на одном из концертов в Испании филармоническому предложил сотрудничество британский агент Стивен Райт. При этом, он специально приехал – послушать филармонический оркестр».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

05.12.2017г