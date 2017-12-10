Принуждение Алиева к миру вовсе не является неосуществимой мечтой

После Апрельской войны сложилась благоприятная атмосфера для эффективной дипломатической работы

6 декабря в Вене состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. До нее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, произошел обмен мыслями о создании благоприятных условий для содействия исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

Далее состоялась встреча Налбандяна и Мамедъярова — в присутствии сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, затем встреча министром продолжились в формате тет-а-тет: «На повестке встречи были вопросы выполнения договоренностей, достигнутых на уровне глав Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве»,- сообщили в пресс-службе МИД РА.

На встрече, по предложению сопредседателей, была достигнута договоренность об организации новой встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана в начале 2018 года. Также были обсуждены сроки следующего визита посредников в регион. Таким образом, Минской Группе ОБСЕ удается обеспечить продолжение переговорного процесса, который после апрельской войны прошлого года оказался в тупике. Сейчас, конечно, нельзя утверждать, что стороны серьезно и тщательно обсуждают какой-либо вариант урегулирования, находящийся на столе переговоров. Более того, после апрельской войны вариант урегулирования, до этого считающийся предметом переговоров, вообще оказался под угрозой. Обеспечение непрерывности переговоров в настоящее время, благодаря усилиям Алиева, связано с выполнением постапрельских требований, которые Алиев всячески отвергает и от которых никак не отступает Минская Группа ОБСЕ. В этом смысле Алиев оказался в своей же ловушке.

Нынешняя ситуация уникальна тем, что на данном этапе для армянской стороны сложилась благоприятная атмосфера. У международного сообщества сложилось негативное отношение к Азербайджану, официальный Баку имеет напряженные отношения с европейскими структурами, и поэтому власти Азербайджана не отрывают взгляд от Москвы. И если к этому добавить еще и подписанное между Арменией и ЕС соглашение, благоприятно отразившееся на рейтинге Армении, то однозначно можно сказать, что на данном этапе армянская сторона пользуется симпатией международной общественности. Стоило бы благоприятную атмосферу направить в русло международного признания Арцаха.

Очевидно, что в деле мирного урегулирования Арцахского конфликта, поддержки сопредседателям Минской Группы ОБСЕ и исключения военного сценария международное сообщество проявляет последовательность и однозначный подход, а это является предотвращающим фактором в деле исключения провокаций со стороны Азербайджана.

Соединенные Штаты в вопросе карабахского урегулирования поддерживают усилия Минской Группы ОБСЕ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на ежегодном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Вене. «США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Субстантивного прогресса можно достичь при наличии политической воли». Тиллерсон подчеркнул, что они удовлетворены обязательствами президентов Армении и Азербайджана в ходе саммита в октябре в связи с активизацией переговоров и снижением напряженности на линии соприкосновения. Тиллерсон также подчеркнул необходимость прогресса в конфликтах в Нагорном Карабахе, Вене и Молдове.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с новоназначенным спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. На встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию нагорно-карабахского конфликта.

Ранее в последних днях ноября, на уровне генсека НАТО Йенса Столтенберга было заявлено, что альянс обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и призывает избегать эскалации. Столтенберг об этом сказал после проведенных в Брюсселе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе вызывает беспокойство. Ясно, что военного решения конфликта не существует, и что НАТО не играет тут прямой роли», — сказал Столтенберг журналистам. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал возобновить внимание к посредничеству в конфликтах, подчеркнув, что необходимо урегулировать нагорно-карабахский конфликт и продолжающийся кризис в Украине. «Один из моих приоритетов на должности президента ПА ОБСЕ — убедиться, что ОБСЕ полностью готова к решению этих проблем, поддержанию основополагающих принципов Хельсинкского заключительного акта, поощрению общих ценностей и вынесению вклада ПА в урегулирование конфликтов»,-сказал он.

ОБСЕ внимательно следит за карабахским конфликтом, отметил новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер: «У нас есть специальный инструмент — миссия, возглавляемая личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, сотрудники которой пристально наблюдают за ситуацией вдоль контактной линии. Мы были обеспокоены вспышками конфликта в недавнем прошлом. Моя роль как генерального секретаря заключается в том, чтобы оказывать поддержку работе трех сопредседателей минской группы, усилия которых направлены на поиск мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- сказал Гремингер.

В Арцахском вопросе, таким образом, для армянской стороны после апрельской войны сложилась благоприятная атмосфера — с точки зрения эффективной дипломатической работы.

Заставить Алиева пойти на мир вовсе не является неосуществимой мечтой.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

08.12.2017г