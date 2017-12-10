Сельские жители больше не смогут приобретать семена или удобрения на кредиты, прекращается субсидирование дизельного топлива: видео

В четверг на заседании правительства было принято решение списать сельским жителям долги, которые накопились в результате приобретения семян и удобрений по государственной программе. На заседании премьер-министр поинтересовался, если на этот раз долги будут списаны, не возникнет ли вновь прежняя проблема? Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, отвечая на вопрос премьер-министра, с уверенностью заявил, что такой проблемы не возникнет.

После заседания правительства Aravot.am поинтересовался у министра Игнатия Аракеляна, сколько составляет списанный сельчанам долг? Со слов Аракеляна, списанный сельским фермерам долг составил 642 миллионов драмов – за семена, 148 миллионов драмов – за удобрения.

Мы попросили министра прокомментировать подробнее, на чем основаны его гарантии, что сельские фермеры больше не будут накапливать долгов. По словам министра, правительство прекращает предоставление дизельного топлива или удобрения в кредит. То есть, могут приобрести по государственной программе удобрения и дизельное топливо только за наличную уплату, следовательно, не будут должны государству.

Министр сказал, что с этого года сельским фермерам предоставляют удобрения и дизельное топливо. На наш вопрос, не было ли снижения спроса в результате этого, а если было, то в каких цифрах это выражается, министр ответил: «В плане удобрений в этом году снижения количества удобрений нет по сравнению с предыдущим годом. В случае с дизельным топливом примерно в размере 30% снизился спрос даже в случае субсидирования. Семян для осеннего посева мы не привозили, а весенние семена завезли согласно утвержденным областными администрациями платежным поручительствам. А затем владелец этого платежеспособного поручительства не явился для покупки семян».

Министр сообщил, что с будущего года будет прекращена программа субсидирования по доступным ценам дизтоплива для сельских фермеров, а программа субсидирования приобретения калийных и фосфатных удобрений продолжится.

Согласно министру, приобретение семян в случае осеннего посева в этом году для фермеров не субсидировалось, так как те приобрели местные семена, цена и качество которых были конкурентоспособны, и необходимости в субсидировании не имелось.

«Если бы мы могли производить столько, чтобы удовлетворить спрос, то тогда не будет необходимости в импорте семян», – сказал министр.

На наш вопрос, какой была поддержка государства – субсидия для одного сельского хозяйства, которое правительство сокращает, министр ответил: «Каждому жителю села в этом году мы выделили субсидии в размере 1000 драмов для 1 мешка азотного удобрения (50 кг), для калийного и фосфорного удобрения – 6500 драмов, столько же платил житель села за их приобретение. Если программа субсидирования фосфорных и калийных удобрений будем продолжать в будущем году, то азотных удобрений прекратим. Мы считаем, что предоставление фермерам средств на приобретение не является стимулом. Можно потратить более эффективно. Эти 1000 драмов – не помощь».