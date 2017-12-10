Серж Саргсян принял участие, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления

Президент Серж Саргсян 9 декабря принял участие в заключительном заседании конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления, которая проводится 8-9 декабря в Дилижане Министерством территориального управления и развития и общественной организацией «Союз общин Армении».

В конференции приняли участие главы областных администраций, префекты, представители Центрального банка, Фонда территориального развития Армении, а также программ «Соглашение Мэров — Восток», «Мэры во имя экономического развития», энергоэффективности в общинах и других программ. В рамках повестки дня обсуждались вопросы местного самоуправления и территориального управления Армении, речь шла о реализации в марзах и общинах программ экономического развития, ходе административно-территориальных реформ, процессе укрупнения общин. Представители Центрального банка в своих выступлениях представили возможности развития общин, финансового участия, привлечения альтернативных источников финансирования.

Министр территориального управления и развития Давид Локян подвёл итоги конференции общин, рассказал о проблемах сферы, после чего руководители ряда укрупнённых общин представили достижения одного года деятельности, зарегистрированные успехи, существующие проблемы и предлагаемые решения.

Президент Серж Саргсян на завершающем заседании конференции выступил с речью, ответил на интересующие участников мероприятия вопросы.

Пресс-служба Президента Армении