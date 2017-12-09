Армяне Украины отметили Международный День памяти жертв геноцидов

В центре Киеве 9 декабря был проведен митинг и молебен посвященный Международному Дню памяти и достоинства жертв преступления геноцида и предупреждения данного преступления.

Как передает AnalitikaUA.net, молебен у хачкара, посвященного невинным жертвам украинского и армянского народов, провел Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Ованнисян.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, председатель Союза армянской молодежи Украины Оваким Арутюнян, председатель Киевской армянской общины Норик Геворкян, председатель Армянской диаспоры Голосеевского района г. Киева Артур Мартиросян, Глава Киевского отделения Женского комитета САУ Саломе Енгибарян, представители духовенства и Киевской армянской общины.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 11 сентября 2015 года приняла инициированную Арменией резолюцию об объявлении 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцидов и предупреждении данного преступления, а уже через год в этот день в Киеве состоялась церемония открытия и освящения памятника-хачкара (креста-камня), посвященного памяти невинных жертв украинского и армянского народов.