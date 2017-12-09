Эдвард Налбандян выступил с заявлением в связи с отмечаемым сегодня Международным днем памяти жертв геноцидов

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 9 декабря, выступил с заявлением в связи с отмечаемым сегодня Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Отметим, в сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Армении, своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Настоящая резолюция нацелена на дополнение усилий Армении, направленных на стимулирование и консолидацию международной деятельности в борьбе против преступления геноцида.

В заявлении Э.Налбандяна, которое приводит пресс-служба МИД РА, в частности говорится:

«Сегодня, отмечая Международный день памяти жертв преступления геноцида, мы присоединяемся к тем, кто не жалеет усилий для гарантирования того, что „больше никогда” – это общечеловеческое обещание, которое уважается и соблюдается всеми.

Армяне, как прошедший через ужасы геноцида народ, чувствуют моральное обязательство содействовать международным усилиям по предупреждению геноцидов, преступлений против человечества. В 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека ООН единогласно принял резолюцию по предупреждению преступления геноцида, а Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе армянской стороны, своей резолюцией постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Начиная с 2015 года, дата 9 декабря стала важнейшей платформой совместной борьбы против повтора преступлений против человечества. Это также содержит важную миссию – по оповещению и повышению осведомленности о преступлениях против человечества.

В следующем году 9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида приобретет ещё большее значение, поскольку эта дата совпадет с 70-летием принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Это предоставит возможность ещё раз подтвердить важность принятия Конвенции о геноциде.

Однако, даже спустя 70 лет, мир не свободен от этого «гнусного бедствия». Чрезвычайно важно удвоить международные усилия в направлении укрепления повестки по предупреждению.

Мы надеемся, что 70-летие Конвенции придаст новый импульс международным усилиям, прилагаемым в данном направлении».