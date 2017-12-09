Главком Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес: реформы не менее важны, чем танки или артиллерия

Бен Ходжес – представитель американской военной элиты. У него за плечами – опыт войны в Ираке, где он возглавлял бригаду, а также в Афганистане, где он занимал несколько руководящих должностей. С 2014 года генерал-лейтенант Ходжес возглавил Сухопутные войска США в Европе (United States Army Europe). С 59-летним генералом «Европейская правда» пообщалась на полях Львовского форума по безопасности.

Представляем наиболее примечательные фрагменты интервью из сайта украинского издания.

– В 2014-2015 годах многие говорили об опасности полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сохраняется ли такая опасность по сей день?

– Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария. А способ, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украина способна к сопротивлению, что вы можете также вести разведку.

Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что украинское руководство и структуры безопасности разделяют этот подход.

Хотя, конечно, я хочу подчеркнуть, что Россия также должна нести ответственность за «снижение температуры».

– Что позволило уменьшить опасность нового военного обострения?

– Прежде всего, это ваши военные, остановившие продвижение россиян и управляемых ими сепаратистов. Это не отменяет того, что украинская армия нуждается в реформах, и к счастью, я вижу в вас стремление к переменам.

Свою роль, конечно, сыграла и поддержка Запада.

Но вам надо осознавать, что эта поддержка не вечна.

Она не сохранится, если мы не будем видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ. Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом — тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая «усталость от Украины «.

Предотвратить этот сценарий и сохранить доверие со стороны Запада — это ваша зона ответственности.

Проблема коррупции, нехватка реформ — это уязвимость Украины, которую Россия использует буквально каждый день, чтобы подорвать украинское правительство и доверие украинцев к государственным институтам.

Именно поэтому реформы не менее важны, чем танки или артиллерия.

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– Вы лично верите, что Украина в конце концов восстановит суверенитет на всей своей территории, включая Донбасс и Крым?

– Такова официальная позиция США! Крым остается территорией Украины, мы так считаем и будем считать! И даже Россия десятки лет назад признала, что это — украинская территория!

Конечно, я не знаю, когда это произойдет, как долго это будет продолжаться…

К примеру, в США так никогда и не признали аннексию Литвы, Латвии и Эстонии (Советским Союзом). Это заняло более полувека, но в итоге они снова стали независимыми. То же — с объединением Германии.

США четко следуют политике уважения к суверенитету.

– Возможно ли восстановление суверенитета Украины исключительно дипломатическими методами, или военные должны сыграть свою роль наряду с дипломатами?

– Фридрих Великий когда-то сказал, что дипломатия без оружия — это как оркестр без инструментов.

Конечно, дипломатия всегда должна быть в приоритете. Любой человек в форме скажет вам, что предпочел бы дипломатическое решение. Но когда у вас есть и другие реальные инструменты — экономические, информационные и военные — они становятся частью общих усилий.

Каким конкретно должен быть рецепт формирования этой смеси — решать не мне. Я отвечаю только за готовность военной компоненты.

– По вашему мнению, допустил ли Запад стратегические ошибки в своей политике в отношении России, которые в итоге добавили свой вклад в начало агрессии? Что бы вы сделали иначе, если бы имели возможность вернуть время?

– Я не вижу таких ошибок со стороны Запада!

Мы три с половиной года назад вывели из Европы последний американский танк. Германия серьезно снизила свои танковые мощности, Нидерланды лишились всех без исключения танков. Итак, Запад существенно снизил военную мощь.

Но я не считаю, что это ошибка.

Россия сейчас рассказывает, что Запад запугивал ее, но это полная ложь, реальность доказывает обратное.

И единственная причина, по которой мы начали возвращать американскую бронетехнику в Европу – это действия России. Это – российская атака на Украину, оккупация 20% Грузии и агрессивное поведение в отношении стран-членов Альянса.

– Можно ли быть уверенным, что теперь США надолго оставят танки на европейском континенте?

– Да. Мое мнение – нам нужно продолжать делать то, что мы начали. И надо сохранять присутствие так долго, как потребуется, даже несмотря на другие вызовы и потребности, возникающие в мире – на Ближнем Востоке, в Корее и других местах, где есть ответственность США.

Интервью взял Сергей Сидоренко, редактор «Европейской правды»

Фото — Европейская правда