Армянский архиепископ – о турецком аэродроме Инджирлик: международная конференция в Вашингтоне

«Те, кто жгут святыни, сожгут и человека». С такими словами раввин Артур Шнейдер открыл обсуждения, посвященные захвату святых мест.

Армянская служба Голоса Америки. В рамках прошедшей в Вашингтоне международной конференции, посвященной религиозной свободе, исполнительный директор «Армянского правового центра справедливости и прав человека» Кейт Наапетян представила историю присвоенной в Турции собственности армян, греков и ассирийцев в годы Геноцида армян. По словам госпожи Нагапетян, Геноцид армян был уникален и в том плане, что впервые собственность присваивается в рамках специально принятых государственных законов.

«Разрушив общину, лишив людей собственности, их ослабляли, а захватив их святые места, лишали возможности вернуться».

По словам Наапетян, в сложившихся условиях остается бороться за возвращение этой собственности или, по крайней мере, за замораживание всех сделок по ним. Кстати, на являвшихся собственностью армян до Геноцида землях находится турецкий аэродром в Инджирлике, который Турция сдает в аренду Соединенным Штатам, отмечает председатель Национального совета церквей архиепископ Виген Айказян: «В этой стране мы никогда не были меньшинством. Мы – коренной народ Константинополя, Малой Азии и Анатолии». Только в Анатолии до Геноцида действовало более 2600 армянских церквей и монастырей, напоминает архиепископ Айказян. Сегодня действует только церковь на острове Ахтамар, и то в году только один день.

Напомним, что Турция не признает Геноцид армян и отказывается возвращать какую-либо собственность.

«На протяжении последних десяти лет мы пытались установить связь с властями Турции через юристов, однако безрезультатно».

Никакой поддержки христиане не получают и в Египте, Ираке, Курдистане, отмечает архиепископ Виген Айвазян: «Во время встреч с президентом Египта Ас-Сиси, премьер-министром Ирака, лидером Курдистана Барзани все они поддерживают нас только на словах, однако ничего не делают. К сожалению, в таких условиях через 10-15 лет в Ираке не останется ни одного христианина».

Ситуацию можно изменить только благодаря новым шагам, отмечает архиепископ, в противном случае на той земле, где зародилось христианство, больше не остается христиан.

Фото — Армянской службы Голоса Америки