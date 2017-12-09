Вот где таится угроза национальной безопасности: «Жаманак»

Итак, либо Серж Саргсян преувеличил степень коррупции, хотя это не только оценка Саргсяна, а до него еще много лет назад даже общественность оценила подобным образом это явление, или же ближе к реальности то, что в Армении борются не столько с коррупцией, сколько с угрозой национальной безопасности.

С другой стороны, однако, просто сказать об этом, означает ничего не сказать. Потому что не только понятно, что не ведется равноценной борьбы, но также понятно, почему нет такой борьбы. Потому что коррупция в Армении – это не просто явление, а ось, на которой строится вся пирамида власти, начиная с момента формирования власти. И вот здесь кажущаяся простой логика упирается в тупик. С одной стороны получается, что борьба с коррупцией должна неизбежно привести к смене власти, и поэтому в Армении не может быть борьбы с коррупцией, а может быть борьба за смену власти. А с другой стороны, очевидно, что в Армении эта борьба или борьба под такими лозунгами уже давно зашла в тупик.

А значит, что нужно сделать, чтобы выбраться из этого тупика? Причем, понятно, что власти в этом плане имеют больше ответов на данные вопросы, чем общественность. Власти нашли ответ в варианте постепенной легитимации коррупции, когда принимаются законы, которые проводят черту между прошлым и настоящим, таким манером узаконивая формирующееся коррупционными средствами будущее. И здесь, конечно же, есть еще одна проблема, которая пока не заметна, но в обозримом будущем даст о себе знать.

Дело в том, что после проведенной черты власть или правящая система получат, так сказать, законное преимущество перед обществом, то есть, накопленное за счет коррупции, но узаконенное конкурентное преимущество, когда для общественности де-факто невозможность стать государственной властью будет закреплена де-юре. И эта проблема является гораздо более глубокой и более фундаментальной для армянского общества и государственности с более сложными последствиями, чем просто проблема борьбы с коррупцией в настоящее время. И именно здесь больше таится угроза национальной безопасности, от которой, возможно, даже отвлекают, переводя в более простое пространство.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»