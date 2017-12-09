Миллионные счета за телефонные разговоры депутатов: список – «Айкакан жаманак»

Начальник управления по связям с общественностью и средствами информации Национального Собрания Армении Арсен Бабаян предоставил нам список, при изучении которого становится ясно, что в январе-октябре 2017 года 25 депутатов воспользовались имеющейся привилегией. В списке подробно указано, на сколько драмов наговорил каждый депутат по телефону в течение каждого месяца.

Это депутаты Ара Баблоян (председатель НС РА), Эдуард Шармазанов (заместитель председателя НС РА), Микаел Мелкумян (заместитель председателя НС РА), Арпине Ованнисян (заместитель председателя НС РА), Наира Зограбян, Гагик Минасян, Корюн Наапетян, Акоб Акобян, Армен Ашотян, Вардан Бостанджян, Вардеван Григорян, Хосров Арутюнян, Грайр Товмасян, Эрмине Нагдалян, Арташес Гегамян, Маргарита Есаян, Галуст Саакян, Седрак Сароян, Манвел Григорян, Артак Давтян, Артак Закарян, Вардан Айвазян, Степан Маргарян, Элинар Варданян, Ованнес Саакян.

Ниже представлен список, сколько потратил каждый из указанных депутатов с января по октябрь на телефонные разговоры за счет государственного бюджета:

Ара Баблоян (Председатель НС РА) – 152 тысячи 830 драмов

Эдуард Шармазанов (вице-председатель НС РА) – 487 тысяч 225 драмов

Арпине Ованнисян (вице-председатель НС РА) – 0 драмов

Микаел Мелкумян (вице-председатель НС РА) – 30 тысяч 625 драмов

Наира Зограбян – 185 тысяч 929 драмов

Гагик Минасян – 493 тысячи 287 драмов

Корюн Наапетян – 699 тысяч 463 драма

Акоб Акобян – 18 тысяч 131 драм

Армен Ашотян – 47 тысяч 664 драма

Вардан Бостанджян – 18 тысяч 283 ​​драмов

Вардеван Григорян – 25 тысяч 119 драмов

Хосров Арутюнян – 33 тысячи 136 драмов

Грайр Товмасян – 303 тысячи 872 драма

Эрмине Нагдалян – 3 миллиона 467 тысяч 680 драмов

Арташес Гегамян – 29 тысяч 756 драмов

Маргарита Есаян – 30 тысяч 139 драмов

Галуст Саакян – 218 тысяч 689 драмов

Седрак Сароян – 252 тысячи 646 драмов

Манвел Григорян – 308 тысяч 64 драма

Артак Давтян – 183 тысячи 567 драмов

Артак Закарян – 636 тысяч 504 драма

Вардан Айвазян – 316 тысяч 324 драмов

Степан Маргарян – 103 тысячи 447 драмов

Элинар Варданян – 155 тысяч 188 драмов

Ованнес Саакян – 172 тысячи 443 драма

Тирайр МУРАДЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»