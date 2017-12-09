Миллионные счета за телефонные разговоры депутатов: список – «Айкакан жаманак»

Начальник управления по связям с общественностью и средствами информации Национального Собрания Армении Арсен Бабаян предоставил нам список, при изучении которого становится ясно, что в январе-октябре 2017 года 25 депутатов воспользовались имеющейся привилегией. В списке подробно указано, на сколько драмов наговорил каждый депутат по телефону в течение каждого месяца.
Это депутаты Ара Баблоян (председатель НС РА), Эдуард Шармазанов (заместитель председателя НС РА), Микаел Мелкумян (заместитель председателя НС РА), Арпине Ованнисян (заместитель председателя НС РА), Наира Зограбян, Гагик Минасян, Корюн Наапетян, Акоб Акобян, Армен Ашотян, Вардан Бостанджян, Вардеван Григорян, Хосров Арутюнян, Грайр Товмасян, Эрмине Нагдалян, Арташес Гегамян, Маргарита Есаян, Галуст Саакян, Седрак Сароян, Манвел Григорян, Артак Давтян, Артак Закарян, Вардан Айвазян, Степан Маргарян, Элинар Варданян, Ованнес Саакян.
Ниже представлен список, сколько потратил каждый из указанных депутатов с января по октябрь на телефонные разговоры за счет государственного бюджета:
Ара Баблоян (Председатель НС РА) – 152 тысячи 830 драмов
Эдуард Шармазанов (вице-председатель НС РА) – 487 тысяч 225 драмов
Арпине Ованнисян (вице-председатель НС РА) – 0 драмов
Микаел Мелкумян (вице-председатель НС РА) – 30 тысяч 625 драмов
Наира Зограбян – 185 тысяч 929 драмов
Гагик Минасян – 493 тысячи 287 драмов
Корюн Наапетян – 699 тысяч 463 драма
Акоб Акобян – 18 тысяч 131 драм
Армен Ашотян – 47 тысяч 664 драма
Вардан Бостанджян – 18 тысяч 283 драмов
Вардеван Григорян – 25 тысяч 119 драмов
Хосров Арутюнян – 33 тысячи 136 драмов
Грайр Товмасян – 303 тысячи 872 драма
Эрмине Нагдалян – 3 миллиона 467 тысяч 680 драмов
Арташес Гегамян – 29 тысяч 756 драмов
Маргарита Есаян – 30 тысяч 139 драмов
Галуст Саакян – 218 тысяч 689 драмов
Седрак Сароян – 252 тысячи 646 драмов
Манвел Григорян – 308 тысяч 64 драма
Артак Давтян – 183 тысячи 567 драмов
Артак Закарян – 636 тысяч 504 драма
Вардан Айвазян – 316 тысяч 324 драмов
Степан Маргарян – 103 тысячи 447 драмов
Элинар Варданян – 155 тысяч 188 драмов
Ованнес Саакян – 172 тысячи 443 драма
Тирайр МУРАДЯН
Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»