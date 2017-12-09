Нашумевший проект «О семейном насилии» имеет больше сторонников, чем проекта бюджета на 2018 год – видео

Вчера депутаты фракции РПА аплодисментами приветствовали принятие проекта бюджета на 2018 год в первом чтении. За проект проголосовали 64 депутата, против – 35. Против проекта проголосовали блоки «Царукян» и «Елк». Кстати, проект бюджета на будущий год количеством голосов в его поддержку уступил нашумевшему проекту закона «О предотвращении семейного насилия, защиты лиц, подверженных семейному насилию и восстановлении единства в семье». За этот проект в первом чтении проголосовали 73 депутата, 12 – против, 6 – воздержались. Блок «Царукян» проголосовал свободно, так как единой точки зрения относительно проекта не было. Представлявший блок Геворг Петросян от своего имени заявил: «Этот закон можно спокойно назвать законом РА о развале семьи».

А по проекту бюджета на 2018 год блок «Царукян» единогласно проголосовал против. Микаел Мелкумян заявил, что проект не отражает то политическое содержание, которое созвучно с их представлениями: «Не формируется серьезная основа не только для экономического роста, но и экономического развития. Более того, расходы на социальную, образовательную сферы противопоставляются капитальным расходам, против монополий не формируются свободные, справедливые конкурентные условия, и мы не можем разделять политическую ответственность за выполнение бюджета».

Парламент вторым чтением и полностью принял проект внесения изменений в проекте «О социальной помощи приграничным общинам», «О внесении изменении в закон об административных правонарушениях в РА» и прилагаемый пакет законов, в судебном законодательстве РА, и ряд других законопроектов, обсужденных во время прошедшей парламентской четырехдневки.