Госдепартамент США опроверг обвинения Москвы в нарушении договора об ограничении РСМД

Госдепартамент США в пятницу опубликовал развернутое заявление, опровергнув обвинения Москвы в том, что Вашингтон нарушает условия подписанного 30 лет назад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом передает Голос Америки.

«После того, как в июле 2014 года Соединенные Штаты объявили о нарушении Россией условий Договора РСМД (…) российские официальные лица отказались вступать в серьезную дискуссию (…) или даже признать существование у Российской Федерации ракетных систем, запрещенных Договором РСМД, – говорится в заявлении. – Вместо этого, Российская Федерация решила отвлечь внимание от претензий, выдвинутых США, обвинив Соединенные Штаты в нарушении условий Договора».

В Госдепартаменте напомнили, что российские официальные лица неоднократно заявляли о нарушениях, допущенных американской стороной, приводя в качестве примера три существующих вида вооружений: систему противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве целей во время испытаний и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), несущие вооружение.

Ни одно из этих обвинений не было подтверждено, подчеркивают в Госдепартаменте.

«Соединенные Штаты постоянно привлекали российских официальных лиц к участию в многочисленных мероприятиях, включая Специальную верификационную комиссию в рамках РСМД, объясняя, почему действия США полностью соответствуют условиям Договора», – говорится в заявлении.

Так, например, система Aegis Ashore была разработана для комплекстования только одним типом ракет-перехватчиков – SM-3. Эти ракеты предназначены для перехвата летящих объектов, и не способны поражать наземные цели.

«Оборонительная система противоракетной обороны Aegis Ashore не может использовать наступательные баллистические или крылатые ракеты наземного или морского базирования, – уточняют авторы документа. – В частности, эта система не имеет необходимого программного обеспечения, блоков управления огнем, дополнительного оборудования и инфраструктуры, необходимой для запуска таких наступательных ракет, как Tomahawk».

В Госдепартаменте особо подчеркнули, что эта система ПРО никогда не комплектовалась ракетами, запрещенными Договором РСМД. Испытаний таких ракет на пусковых площадках Aegis Ashore также не проводилось.

В дипломатическом ведомстве США также посчитали нужным напомнить, что Москва впервые выступила с заявлениями о том, что использование баллистических ракет в качестве учебных целей нарушает Договор РСМД, почти 18 лет назад. При этом, соглашение разрешает использование «разгонных систем для проведения исследований и разработки оружия, включая их использование в качестве мишеней во время испытаний систем ПРО». В Договоре РСМД подробно оговариваются условия, типы ракет, которые могут быть использованы для таких целей, а также количество разрешенных запусков.

Комментируя обвинения российской стороны в создании беспилотных наступательных систем, в Госдепартаменте сообщили, что впервые Москва выступила с такими заявлениями «более 15 лет назад», и за прошедшие годы американские официальные лица неоднократно выступали с необходимыми разъяснениями по этому вопросу.

«Договор РСМД никак не ограничивает испытания, производство или владение возвращаемыми вооружеными БПЛА многократного использования, – говорится в документе. – С точки зрения США, термин “ракета”, упоминаемый в Договоре, относится только к невозвращаемым системам».

В настоящее время на вооружении США состоят различные системы БПЛА, которые могут нести наступательное вооружение, включая Hunter, Shadow, Predator, Gray Eagle и Reaper, но ни один из этих беспилотников не может рассматриваться в контексте Договора РСМД.

Фото — Голос Америки