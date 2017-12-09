Оговорки по вопросу «движений»

При всем уважении ко всем видам общественных движений я, тем не менее, не спешу присоединяться к ним. Прежде всего, потому что у меня есть оговорки в вопросе того, чтобы вливаться в какой-либо «рой». А во-вторых, я стараюсь избегать популистских, эмоциональных решений.

Запретить ретрансляцию российских телеканалов в Армении на том основании, что по ним порой выходят в эфир антиармянские передачи, мне не кажется уж столь блестящей идеей. Прежде всего, рядом с топорной путинской пропагандой по этим телеканалам транслируются качественные, интересные неполитические программы. Во-вторых, сегодня телевизионные каналы оказывают решающее влияние на аудиторию старше 50 лет, а большинство молодых людей предпочитают интернет. А в интернете можно найти все, в том числе вполне разумные, солидные и непредвзятые русскоязычные источники. Разъяснять армянской общественности, что путинские пропагандисты врут на каждом шагу, это все же нужно, но что-то запрещать … мы это уже проходили.

Лишить Акоба Акобяна мандата, здесь у меня еще больше оговорок. Даже если есть соответствующие правовые механизмы, правильно ли лишать депутата его мандата за любую высказанную им популярную или антинародную, умную или глупую мысль? Да, председатель социальной комиссии парламента должен понимать, что масло или мясо не являются элементами роскоши, они входят в рацион любого современного человека, и повышение цен на них наносит болезненный удар по нашим уязвимым слоям населения. Политик, живущий в бедной стране, должен также 10 раз подумать, прежде чем высказать суждение о бедности. Но, повторю, лишение мандата за высказанную позицию может стать плохим прецедентом. Лучший способ «наказать» депутата – больше не выбирать его, и в нормальном обществе Акоб Акобян никогда не стал бы депутатом. Но придет время выборов, избирателям напомнят о «благих делах» Акобяна, и мандат снова окажется в кармане этого депутата.

И, наконец, чем Акоб Акобян отличается от большинства членов своей фракции? Тем, что говорит, что он думает, а остальные скрывают свое пренебрежительное отношение к бедным? Лучше скрывать? Один из моих друзей привел следующие параллели. Грайр Товмасян говорит, что необходимо вести последовательную работу по разделению крыльев власти. Из той же фракции Манвел Григорян говорит: «И гвоздь у вас в руках, и молоток». Кто более искренен?