Премьер-министр поручил работать в праздничные дни

В четверг до того, как приступить к повестке заседания правительства, премьер-министр Карен Карапетян дал поручения относительно дежурства в праздничные дни. Поручение касается Комитета госдоходов и банков. Премьер-министр поручил, чтобы в праздничные и предпраздничные дни коммерческие банки и таможенные службы работали в чрезвычайном режиме, в нерабочие дни был учрежден график дежурства, и чтобы эти структуры работали внеурочно.

По словам премьер-министра, во время предыдущего заседания он поручил КГД, чтобы таможенные пункты и банки учредили дежурство со 2 декабря по 7 января, в том числе в праздничные и выходные дни.

Премьер-министр сказал, что резкий рост объемов ожидаемого импорта и экспорта в указанный промежуток времени и с учетом резкого скачка объемов предоставляемых услуг и оформления товаров, перевозимых через таможню, необходимо на таможнях и всех отделениях Государственной службы безопасности питания предусмотреть внеурочный график работы: «В то же время необходимо обеспечить возможность внеурочного выполнения соответствующих оплат в филиалах всех банков, действующих на таможнях».

По этому поводу премьер-министр поинтересовался, какого мнения придерживается председатель Центрального Банка Артур Джавадян. Тот ответил, что обсудят вопрос с банками, и если в этом будет необходимость, они так и поступят.

«Я думаю, что необходимость будет с сегодняшнего дня и по 7 января. То же самое касается и КГД: вы обеспечиваете работу в чрезвычайных условиях, чтобы у клиента не возникло никаких проблем», – сказал Карен Карапетян.