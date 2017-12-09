Эдуард Шармазанов: «Какое из высказываний Акоба Акобяна оскорбительно?» — видео

«Если господин Акоб Акобян в своем интервью в отношении какого-либо позволил себе оскорбительное выражение, я готов попросить прощения у этих граждан», – в беседе с Aravot.am сказал вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись вызвавшего шум интервью депутата РПА, председателя парламентской комиссии по социальным вопросам Акоба Акобяна.

Отвечая в этом интервью на вопрос о подорожаниях, Акоб Акобян сказал: «Вы должны учесть следующее: бедняк тратит мало, следовательно, подорожание приводит к тому, что бедный вынужденно, самостийно будет избегать покупки подорожавших товаров. Государственная политика для того, чтобы если подорожание ударит по бедной прослойке населения, то его надо защитить от подорожаний. Сейчас необходимости в том, чтобы государство обращалось к этому, нет. У бедных людей есть привычка, что они избегают покупки подорожавших или дорогих товаров. Это инстинкт самосохранения».

Такая точка зрения депутата РПА уже два дня обсуждается в соцсетях, даже прозвучало предложение начать движение с требованием, чтобы Акоб Акобян принес извинения и сложил мандат.

Эдуард Шармазанов после поднявшегося шума посмотрел материал и просит «некоторых людей» без просмотра видеоматериала не приписывать Акобу Акобяну выражений, которых он не делал: «Господин Акобян буквально говорит: подорожание – это плохо, и та прослойка, которая находится в бедности, имеет мало доходов, естественно, если происходит подорожание, она вынуждена мало расходовать. Что в этом оскорбительного? Это разве означает, что бедный должен жить плохо, и наши граждане перемрут?».

Наш собеседник также отмечает: «В отличие от многих людей, Акоб Акобян всегда помогает бедным, и поддерживает многих наших граждан, и как другие никогда этого не рекламировал. Недавно я принял представителей многодетных семей и узнал от них, что Акоб Акобян много лет спонсирует эти семьи».