О 13-летней девочке и силе человеческого духа

«Дневник Анны Франк» переведен на армянский язык

9 декабря в Центре саморазвития «Лофт» состоится презентация армянского перевода книги «Дневник Анны Франк». Одно из наиболее влиятельных свидетельств о Холокосте увидело свет в издательстве «Эдит Принт». Следует отметить, что день презентации книги выбран не случайно. Международное сообщество 9 декабря отмечает Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Кстати, отметим также, что дизайн обложки армянского перевода книги был выполнен именно в виде обложки дневника Анны. Переводчик книги Лусине Гамбарян говорит, что когда она получила предложение перевести эту работу, то почувствовала большую ответственность.

«Конечно, при работе с каждой книгой лежит такая ответственность, как перед автором, так и читателем, но в данном случае она было двойной, так как я имела дело с почти осязаемой жизнью и переживаниями реального человека. Книга являет собой словно своеобразный «прямой эфир». И я, как посредник между книгой и читателем, должна была стараться быть по возможности незаметной, то есть, у читателя при чтении должно было возникать ощущение, что он слышит именно тринадцатилетнюю девочку, а не рассказчика о ней. Это, пожалуй, было самое сложное», – сказала Лусине Гамбарян в интервью «Аравот», добавив, что нельзя не беспокоиться о том, что невозможно не расчувствоваться, читая эту книгу.

Переводчица отмечает, что сам процесс перевода был непростым. Она указывает, что трудности особенно были связаны со стилистикой. «Хотя бы то, что мне нужно было передать мысли и непосредственность тринадцатилетней девочки без излишних упрощений и усложнений. Эта работа имеет и познавательную, и фактологическую, и художественную ценность. Вот почему она может заинтересовать людей с разными предпочтениями.

Тринадцатилетняя девочка оказывается в тяжелейшей ситуации, которая может быть невыносимой даже для человека с достигшей почти полной гармонии психической системой, куда уж девушке-подростку, которые пока находится на пути самопознания и знакомства с миром. И эта девушка берет авторучку и рассказывает нам об этом, и о пути, и об обстановке, и о своей борьбе глазами свидетеля. И мы можем прочесть не только об этом, но и видеть все это, видеть изнутри, глазами Анны Франк», – добавляет Лусине Гамбарян.

Переводчица убеждена, что чтение этой книги откроет читателю, насколько сильным может быть человек. И эта сила присуща не только Анне Франк, но и другим людей, о которых мы читаем в книге. Эта сила присуща тому типу людей, которые, оказавшись в условиях, несовместимых с жизнью, живут, и при этом еще не теряют надежды, даже когда для надежд нет никакой объективной причины, умеют любить даже в самых невыносимых условиях, и в самых жестоких ситуациях оставаться добрыми.

Лусине Гамбарян отмечает, что неправильно начинать работу без предварительного изучения темы. «Изучение имеет не только вспомогательное значение, оно также и обязательно, если вы хотите, что проделанный вами труд имел ценность. Переводчик должен уметь распознавать автора и прожитую им реальность настолько, чтобы суметь при замене языка сохранить стиль и мысль, которыми создавалось данное произведение», – добавляет она.

Отметим, что Лусине Гамбарян в настоящее время редактирует роман Ремарка «Триумфальная арка», перевод которого вскоре будет опубликован издательством «Эдит Принт».

Роза ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

06.12.2017г