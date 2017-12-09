Это генерал Ткачев: Bellingcat назвал имя лица, причастного к крушению малайзийского «Боинга» MH17

Голос Америки. Следствие по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 в небе над Донбассом учтет данные группы Bellingcat и российского журнала The Insider о генерале-полковнике Николае Ткачеве. Информация экспертов принята к расследованию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Нидерландов.

Расследователи Bellingcat и The Insider сообщили в пятницу, что установили личность человека, причастного к катастрофе лайнера. Речь идет о военном с позывным «Дельфин». Он фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров. В расследовании утверждается, что «Дельфин» – это генерал-полковник российской армии в запасе Николай Ткачёв. В настоящее время он занимает пост главного инспектора Центрального военного округа Минобороны России.

Расследователи сделали такой вывод после сравнения голоса «Дельфина» на аудиозаписи с интервью, которое Bellingcat и The Insider взяли у Ткачёва. Независимую экспертизу записей проводили два исследовательских института – в американском городе Денвере и в Литве. Записи телефонных переговоров, на которых звучит голос «Дельфина», опубликовала Служба безопасности Украины вскоре после катастрофы самолета. Позднее их обнародовала Международная следственная группа. Перехваченные беседы, предположительно, состоялись незадолго до трагедии.

Ткачёв ранее участвовал в первой и второй чеченской кампаниях, награжден орденами Мужества. В 2010 году он был уволен с военной службы указом президента России Дмитрия Медведева. После ухода в запас Ткачёв стал главным военным советником Минобороны в Сирии, затем стал главным инспектором Центрального военного округа. По данным расследователей, после начала конфликта на Украине Ткачёв отправился на подконтрольную сепаратистам часть Луганской области Украины, в город Краснодон. Утверждается, что там он координировал сотрудничество вооруженных сепаратистов и российских военных. Сам Ткачёв настаивает, что не имеет отношения к событиям на востоке Украины.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Однако пока не установлено, было ли нападение их инициативой, или его координировали российские военные. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.

На снимке — генерал-полковник Николай Ткачёв (крайний слева) на приеме в Кремле, 2007 год

Фото — Голос Америки