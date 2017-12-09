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11:27 | Декабрь 9 2017

Сергей Лавров: диалог между сторонами карабахского конфликта «пока не дает серьезного прогресса»

Сергей Лавров: диалог между сторонами карабахского конфликта «пока не дает серьезного прогресса»

Диалог между сторонами карабахского конфликта пока не дает серьезного прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам третьего пленарного заседания СМИД ОБСЕ. Прямую трансляцию вел RT.

«Но тот факт, что диалог в этом году состоялся на уровне президентов и не раз на уровне министров иностранных дел, нам кажется позитивным. И будем продолжать работать в том направлении, в котором идет коллективный подход сопредседателей – РФ, США и Франции. На этой сессии мы его вновь подтвердили. Он содержит принципы урегулирования, которые стороны приняли, но пока ещё не перевели на язык практических шагов», – сказал Лавров.

«Это не простое дело, но мы продолжаем им заниматься», – подчеркнул глава МИД РФ.

Отметим, 7 декабря по случаю заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан – выступили с совместным заявлением. «Мы… по-прежнему едины в нашем стремлении оказывать посредническое содействие в мирном урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение», – говорится в частности в заявлении.

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Рубрики: Международные

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