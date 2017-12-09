Михаил Саакашвили задержан в Киеве и доставлен в СБУ

Михаил Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов в Киеве, сообщил в своем аккаунте в «Фейсбуке» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом с пометкой «Срочная новость» передает ВВС.

О том же ранее сообщил, также в «Фейсбуке», соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдов переулок!!! Posted by David Sakvarelidze on Freitag, 8. Dezember 2017

«Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции выявили местопребывание М. Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения», — написал Луценко.

Согласно украинскому законодательству, меру пресечения должны избрать в течение трех суток.

В официальном аккаунте Саакашвили появился призыв к его сторонникам собраться в Аскольдовом переулке, где размещается управление СБУ по городу Киеву:

Последняя по времени попытка властей Украины задержать Саакашвили была предпринята 5 декабря, но тогда его сторонники в очередной раз помогли ему ускользнуть от полицейских.

Украинские власти лишили бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии украинского гражданства. Саакашвили утверждает, что никакого другого гражданства у него нет.

На Украине Саакашвили обвиняется в содействии преступным группировкам, под чем понимается получение финансирования его протестных акций от сбежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко. Сам политик отвергает обвинения и говорит, что не знает, кто такой Курченко.

5 декабря украинские полицейские попытались зачитать Саакашвили подозрение в содействии преступным организациям, а затем задержать, но политик вылез из окна своей съемной квартиры в Киеве.