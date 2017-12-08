Министерство спорта и по делам молодежи и НОК Армении «выражают свою поддержку» Олимпийскому комитету РФ: заявление

Совместное заявление Национального олимпийского комитета Армении и Министерства спорта и по делам молодежи

Национальный олимпийский комитет Армении и Министерство спорта и по делам молодежи выступили с совместным заявлением в связи с решением МОК запретить олимпийской сборной Российской Федерации участвовать в предстоящих в южнокорейском городе Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года.

Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении единодушны в том, что для всех стран-членов Международного олимпийского комитета обязательно исполнение решений МОК и заявляют, что честное соперничество, являющееся одним из столпов идеологии олимпийского движения, возможно только посредством исключения использования запрещенных препаратов.

Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении осуждают применение любого вида допинга, считая в то же время, что будет несправедливо из-за недобросовестных спортсменов наказывать не употреблявших запрещенные препараты спортсменов, чье участие в зимних Олимпийских играх 2018 года не запрещено.

Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении считают, что будет справедливо дать не использовавшим допинг спортсменам возможность выступить под флагом своей страны и в случае победы, в честь этих спортсменов, озвучить гимн того государства, которое они представляют.

Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении выражают свою поддержку Олимпийскому комитету Российской Федерации. Одновременно, учитывая то обстоятельство, что временно прекративший решением МОК свою деятельность национальный олимпийский комитет РФ не может обеспечить участие в предстоящих в Пхенчхане зимних Олимпийских играх спортсменов, получивших от МОК разрешение выступать, выражают свою готовность содействовать всем необходимым организационным процессам, связанным с участием этих спортсменов.

Источник — официальный сайт НОК Армении