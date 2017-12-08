ЕС и Британия достигли прорыва на переговорах по «Брекзиту»

Европейская комиссия рекомендует перейти ко второму этапу переговоров о выходе Великобритании из ЕС («Брекзит»). Об этом сообщил председатель Еврокомисиии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в пятницу, 8 декабря, в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

Теперь страны ЕС должны решить, были ли достигнуты «достаточные успехи» во время первой фазы переговоров, сообщил далее Юнкер.

Лондон и Брюссель на протяжении нескольких месяцев не могли добиться единого мнения по целому ряду центральных пунктов. Тремя основными спорными вопросами являлись сумма компенсации, которую Лондон должен выплатить за выход из ЕС, будущие права 3,2 млн граждан ЕС, живцщих в Соединенном Королевстве, и открытость границы Великобритании с Ирландией.

Накануне ЕС дал правительству Великобритании время до конца нынешней недели, чтобы достичь первых компромиссных соглашений по поводу «Брекзит», запланированного на 2019 год. Разработка всеобъемлющего договора, в котором должен быть улажены все спорные вопросы между ЕС и Великобританией, продолжается с июня 2017 года.

Фото — Deutsche Welle