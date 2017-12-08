Даниел Иоаннисян получил награду за разоблачение списка директоров школ: «Транспаренси интернешнл»

Завтра Международный день борьбы против коррупции, и сегодня Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» организовал обсуждения на тему «Коррупция и вызовы в сфере безопасности».

В ходе мероприятия были вручены награды: за деятельность в 2016 году награду имени Амалии Костанян получила Марианна Григорян за цикл карикатур, которые оказали большое влияние. А за принципиальную и смелую деятельность, серьезный вклад в дело развития гражданского общества награду получил Даниел Иоаннисян.

Организаторы отметили, что Иоаннисян раскрыл факты коррупции – составление списков директоров детских садов и школ для РПА: «Это самое важное и значимое событие 2017 года в деле фиксации прав граждан».