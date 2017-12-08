Замдиректора школы живет одна: подробности о разбойном нападении людей в масках в Гюмри

Как сообщает Shamshyan.com, 6 декабря, примерно 14.30 было совершено разбойное нападение на одну из квартир в микрорайоне Ани в Гюмри. Двое в масках постучались в квартиру 44-летней Алины Аветисян, которая является заместителем директора в школе №30, ворвались в квартиру, связали ей руки и ноги клейкой лентой и потребовали денег, угрожая при этом ножом. Перевернув верх дном всю квартиру, они похитили украшения, шубу, деньги.

Прокурор Ширакского марза Карен Габриелян в связи со случившимся передал Aravot.am: «Пострадавшее лицо сообщило, что 06.12.2017 два человека в масках, личность которых пока не установлена, незаконно проникли в ее квартиру и, применив силу, угрожая ее жизни и здоровью, а также с угрозой применить силу, похитили имущество в крупных размерах. Немедленно по моему поручению было возбуждено уголовное дело по признакам пунктов 1,2,3,4 части 2 статьи 175 УК РА. В данный момент проводится предварительное следствие. С моей стороны было дано задание начальнику управления Ширакского марза выяснить личности напавших и выявить место, где хранится награбленное». Согласно данным, Алина Аветисян живет одна.

От работников сферы образования мы узнали, что Алина Аветисян является заместителем директор школы №30 по воспитательной части, не замужем и живет одна. Согласно коллегам, ее нельзя назвать имущей женщиной, живет на зарплату, и накопленных денег особенно у нее не было, по всей вероятности, была ее зарплата, которую украли вместе с домашним имуществом и одеждой. Согласно нашим собеседникам, сейчас она находится в тяжелом психологическом стрессе.