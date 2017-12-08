В Узбекистане продали с аукциона автомобиль гражданина Армении в феврале, а в августе суд принял решение о его возвращении

Гражданин Армении намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против Узбекистана

«После декабрьского землетрясения 1988 года я часто бывал на работе своей матери -в медучреждении. Увидев там жертв катастрофы, я испытал депрессию»,- именно так начал нашу беседу Карен Геворкян — географ-экономист по профессии. По словам Карена, депрессия затянулась и осложнилась, врачи взяли его под свое наблюдение, признали инвалидом первой группы, а в медицинском учреждении «Артмед» назначили препарат «Лоразепам» — в качестве транквилизатора. Этот препарат в Армении отпускается только по рецепту. Тот факт, что Карен принимал данное лекарство законно, свидетельствует фото, на котором виден рецепт, выпущенный учреждением «Артмед», он, через МИД Армении был передан органам юстиции Узбекистана. Карен из осторожности держал при себе это лекарство.

Спустя два года Карен прекращает пить лекарство, отказывается от первой группы инвалидности, покупает машину и перевозит людей в Ростов, Москву, Беларусь. В Самарканд Карен ехал впервые — по приглашению друга. 19 октября 2013 октября на контрольно-пропускном пункте Даут-Ата узбекские пограничники проводят обыск в автомобиле марки «Мерседес», принадлежащем Карену и находят в нем препарат «Лоразепам».

В начале гражданину Армении говорят, что он будет подвергнут административному взысканию, а потом после судебного процесса его приговаривают к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, посчитав доказанным, что он нарушил 246 статью уголовного кодекса Узбекистана — за умышленных ввоз наркотического средства на территорию Узбекистана.

Карен проводит месяц в тюрьме в Нукусе, а потом его выпускают по амнистии по случаю годовщины Конституции Узбекистана.

В тюрьме Нукуса Карен был не только первым христианином, но и первым армянином среди заключенных.

«Ваш Жириновский говорит, узбеки чурбаны, как ты собираешься выкручиваться?», с этими словами встретили Карена в узбекской тюрьме. Его заключенные подозревали не в хранении наркотиков, а в том, что был «шпионом», виной тому была образованность Карена. «Во-первых, Жириновский — не наш, поэтому ты и есть чурбан», — после этих слов меняется отношение к Карену. В камере было 12 заключенных, был и азербайджанец, которого посадили за оружие, но все сидели в одной камере.

Карен говорит: делалось все, чтобы я не вышел из тюрьмы. В распоряжении газеты «Аравот» оказался машинописный приговор в три страницы, датированный 22 ноября 2013 года, народными судьями были Б. Шаханов, А. Кенжемурат, Л. Керуенбаев. Достоин внимания тот факт, что обвинителем бык помощник прокурора А. Бахтияров. Защиту нашего гражданина осуществил адвокат-русский из адвокатская конторы «YURIKON» Н.Безрученко.

В приговоре уточняется, что Карен Геворкян «не является депутатом и не представляет какую-либо партию». Карен в суде не признал себя виновным, по отношению к нему была изменена мера пресечения: его взяли под стражу прямо из зала заседаний. Суд признал орудием преступления автомобиль Карена, машина стоимостью в 36 225 000 драмов была продана с аукциона 27 февраля 2014 года некоему Улугбеку Оспанову за 2 484 000 драмов.

Карен обжаловал приговор в десятидневный срок. 26 августа суд принял решение об изменении «статуса» автомобиля Карена Геворкяна и его возвращении.

27 октября текущего года гражданин Армении из прокуратуры Узбекистана получает письмо зампрокурора Б. Науризбаева, в котором сообщается, что автомобиль находится в бюро Нукуса, и Карен может обратиться в суд за компенсацией материального и морального ущерба. Карен оценил ущерб с 29 октября 2013 года по 29 августа 2017 года в десять тысяч долларов — за нахождение в тюрьме и за три месяца проживания в гостинице, когда ждал документов для возвращения в Армению, еще 95 тысяч долларов – в качестве компенсации за потерю работы, автомобиля. Карен обратился к генпрокурору Узбекистана, чтобы его оправдали. Если эта страна не пересмотрит незаконный приговор, Карен Геворкян намерен обратиться в международные инстанции — в Европейский суд по правам человека с иском против Республики Узбекистан.

Рузан МИНАСЯН

Фото – автора

П.С. Геворкян обратился в посольство РА в Туркеминстане, в МИД Армении. Он один вышел против правоохранительной, судебной системы другой страны – ради защиты чести и достоинства гражданина Республики Армения.

Газета «Аравот»

06.12.2017г