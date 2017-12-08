Юрий Хачатуров заявил о «готовности ОДКБ к дальнейшему усилению взаимодействия с ООН и ОБСЕ»

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров по приглашению Австрийского представительства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 7-8 декабря находился с визитом в Австрийской Республике для участия в 24-м заседании Министерского совета ОБСЕ.

Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Он принял участие в сессиях Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ и выступил на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, проходившей в форме рабочего ланча. Впервые генсеку ОДКЬ была предоставлена министерская трибуна ОБСЕ.

В своем выступлении Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку глобальным угрозам безопасности и стабильности в Европе, информировал глав делегаций входящих в ОБСЕ 57 государств, а также стран и организаций, являющихся её партнёрами по сотрудничеству, о многоплановой деятельности ОДКБ по противодействию современным вызовам на континенте.

Юрий Хачатуров подчеркнул готовность ОДКБ, отметившей в этом году 25-летие Договора о коллективной безопасности, а также 15 лет своего создания на его базе как международной региональной организации, к дальнейшему усилению взаимодействия с партнёрскими международными организациями, в первую очередь, ООН и ОБСЕ.

Юрий Хачатуров также посетил ужин, данный ОБСЕ 7 декабря для министров иностранных дел и глав делегаций международных организаций.

Министерский совет ОБСЕ, открывшийся обращением австрийского председательства, с которым выступил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, заслушал сообщение Генерального секретаря Организации Т.Гремингера и на трёх пленарных сессиях обсудил широкий круг текущих вопросов ситуации на континенте и общеевропейского сотрудничества. На заключительной сессии выступили действующий и будущий Председатели ОБСЕ – министры иностранных дел Австрии и Италии, были одобрены принятые в соответствии с действующим в ОБСЕ правилом консенсуса итоговые документы, включая решение о проведении следующей министерской встречи через год в Риме.