Эдвард Налбандян принял участие во встрече в Вене глав МИД стран-членов ОДКБ: видео

7-го декабря министр иностранных дел Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Вене, принял участие во встрече министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Министры иностранных дел коснулись итогов заседания Совета коллективной безопасности в Минске 30 ноября.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с согласованием позиций государств-членов ОДКБ по вопросам повестки дня ОБСЕ, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Пресс-служба МИД Армении