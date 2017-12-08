Вы представляете, оказывается, что бедняки Армении питаются и маслом, и даже мясом и мясными продуктами: «Айкакан жаманак»

Возможно, мы удивим Хосрова Арутюняна, если будем утверждать, что бедняки в Армении настолько бедны, что даже начали меньше питаться картофелем. Это не голословное утверждение, взятое с воздуха. Это факт, зафиксированный Национальной статистической службой Армении, НСС. Тот самый НСС, нарисованным экономическим ростом которого восхищаются сами республиканцы.

А данные НСС следующие: когда в 2008 году РПА взяла на себя полную власть, каждый представитель из беднейших 10 процентов населения в Армении потреблял в среднем 3,3 килограмма картофеля в месяц. В 2016 году этот показатель составил 2,8 килограмма. То есть, самые бедные сейчас потребляют картофеля на 15 процентов меньше, чем 8 лет назад. Предвидя возможную «контратаку», мол, картофеля используют меньше, но зато больше мяса, масла и фруктов, приведем также другие данные. Представители 10 процентов беднейшего населения в 2008 году использовали в среднем 200 граммов масла и жира, а в 2016 году – 100 граммов. То есть, в два раза меньше. В 2008 году они потребляли в месяц один килограмм мяса и мясных продуктов, а в 2016 году – 900 граммов. Снижение составляет 10 процентов. В 2008 году они потребляли 2 килограмма фруктов и ягод в месяц, в 2016 году – 1,7 килограмма. Снижение составляет 15 процентов. Потребление сахара самыми бедными сократилось в два раза…

Эти данные, возможно, шокируют Хосрова Арутюняна. Вы представляете, оказывается, что бедняки Армении питаются и маслом, и даже мясом и мясными продуктами. Кроме того, они едят фрукты и сахар. А г-н Арутюнян был уверен, что бедняки должны есть только картофель. Какой удар, какое разочарование! Складывается впечатление, что бедняки поступают так назло Хосрову Арутюняну. Причем, делают это с особой жестокостью.

Но мы должны признать, что РПА находится на правильном пути. Если за восемь лет их полной власти люди стали есть меньше, то еще 8 таких лет, и НСС придется зафиксировать, что Хосров Арутюнян достиг своей цели: люди едят только и только картошку, при этом, в три раза меньше чем сейчас!

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»