Да простят нас члены РПА, но сегодня трудно поверить в какие-либо обсуждения внутри этой партии: «Грапарак»

Сейчас нас мучает вопрос о том, что предпримет Серж Саргсян в апреле 2018 года? Мы считает нашим долгом каждый день писать о том, что Серж Саргсян растягивает интригу и не говорит, что произойдет. В ожидании того, что скажет Серж Саргсян и как он поступит, мы фактически ослабляем вероятность других вариантов – возможность других кандидатов в премьер-министры. Когда пресса и общество, по старой привычке, игнорируя политические процессы, смотрят только на одного человека и пристально следят за каждым движением его пальцев, весьма трудно правильно воспринимать конституцию, обеспечивающую парламентское правление.

Скажу так, если бы в Германии считали, что их конституция позволит Ангеле Меркель править вечно, они немедленно ее изменят, и обвинят Меркель в генсекстве. Вместо этого никто в Германии не следит за движением пальцев Меркель и считает, что победа политической силы определяется парламентскими выборами. А вопрос канцлера уже является делом техники и зависит от того, имеет ли данный деятель большинство в своей партии.

Многое зависит и от качества партии. В нашем случае это победившая на последних выборах РПА, которая пообещала обсудить у себя вопрос о назначении будущего премьер-министра. Да простят нас члены РПА, но сегодня трудно поверить в какие-либо обсуждения внутри этой партии, потому что существует укоренившееся представление, что РПА похожа на ровный и ухоженный газон, где обсуждения начинаются и заканчиваются речью президента. Поэтому я предлагаю параллельно с внутренними обсуждениями в РПА проводить до апреля народные обсуждения и, почему бы и нет, провести голосование по двум или трем кандидатам на пост премьер-министра.

Я думаю, что республиканцы тем самым внесут большой вклад не только в укрепление демократии в нашей стране, но и положат конец, мягко говоря, переживаемым мукам относительно возможных кандидатов. А кандидатов немало. Серж Саргсян пока не говорит, Карен Карапетян меланхолично дает интервью «Медиамаксу», Виген Саргсян, забыв об армии, носится за студентами…