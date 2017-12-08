Рейтинг Сержа Саргсяна повысился, Карена Карапетяна – снизился: опрос

«Положительно оценивают работу президента 26,7 процентов респондентов, а 26,2 процента – работу премьер-министра», – отметил в беседе с Aravot.am Арам Навасардян, руководитель ЗАО «MPZ» – полноправного члена организации Gallup International Association в Армении, представляя результаты проведенного исследования.

Он сообщил, что опрос был проведен 11-22 ноября во всей Армении, по принципу репрезентативной (представительной) выборки. Участвовали 1108 человек.

Как сообщил господин Навасардян, общественные настроения, связанные с социально-экономическим положением страны за год остались без изменений.

Коснувшись изменения рейтинга премьер-министра РА Карена Карапетяна, господин Навасардян отметил: «По сравнению с тем высоким показателем оценки стиля работы премьер-министра, который был зарегистрирован год назад (85,1%), сегодня качественная оценка равна 57%. То есть, наблюдается снижение до 57 процентов. Но все равно, следует отметить, что даже в таком случае рейтинг премьер-министра выше показателя других должностных лиц».

Арам Навасардян добавил, что пока еще они не коснулись других политических деятелей, но так как имеют довольно большой опыт исследования, в этом случае могут отметить, что рейтинг премьер-министра пока еще остается высоким: «Здесь надо говорить о том, что рейтинг с 85 процентов спустился до 57 процентов. Он, как политический деятель, должен учесть эту отрицательную динамику».

Мы спросили, в чем причина такого большого снижения? Господин Навасардян ответил: «Сначала граждане воодушевились, но пока они не видят результатов. Люди могут ждать полгода, и не почувствовать на социально-экономическом положении их семьи положительных изменений, эйфория проходит, и только положительными иллюзиями жить не могут, и потому оценивают по результатам».

Коснувшись оценок респондентов деятельности президента и премьер-министра, господин Навасардян напомнил, что последние 5-6 лет последовательность положительных оценок была следующей: «Самой высокой оценки респондентов в плане деятельности удостоился президент, затем премьер-министр, потом парламент. В ходе последних двух этапов опроса – в прошлом ноябре и в июле этого года, произошел небольшой отрыв. Особенно большим этот отрыв был в ноябре прошлого года. Оценка правительства была выше, чем президента. В июле показатели почти сравнялись. Однако по показателям последнего опроса, ситуация приблизилась к стандартной. Сейчас работа президента РА оценивается выше, чем работа премьер-министра».

На наше уточнение, что, фактически, рейтинг Сержа Саргсяна выше, чем Карена Карапетяна, господин Навасардян ответил: «Скорее всего, надо сказать, что снизился рейтинг премьер-министра. На фоне того, когда рейтинг премьер-министра был высок, это каким-то образом повлияло на то, что оценка правительства была выше. Сейчас все вернулось к обычной ситуации. Мы просили ответить, как респонденты оценивают работу нижеперечисленных лиц? В этом случае положительная оценка «чуть выше», была дана президенту – 26,7%, а премьер-министру – 26,2%».

По результатам опроса, выросло и число желающих объединиться с европейскими странами. Арам Навасардян сообщил: «Отмечу, что опрос мы провели до подписания соглашения ЕС-РА. Вектор интеграции с Россией несколько уменьшился, вектор интеграции с Европой возрос. С точки зрения объединения, самый большой показатель был зарегистрирован в 2012 году – 63%, а сейчас этот показатель снизился примерно до 45%. Раньше в пользу объединения с Европой высказались 7%, сейчас показатель равен 14%. Заметим, что показатель объединения с Россией значительно снизился».