Опрос: большинство американцев считает, что члены команды Трампа имели недопустимые связи с Россией

Голос Америки. Судя по данным опроса, проведенного Исследовательским центром Пью (Pew Research Center), большинство американцев считает, что высокопоставленные члены администрации Трампа имели недопустимые контакты с Россией в ходе предвыборной кампании прошлого года.

Одновременно данные опроса свидетельствуют о разбросе мнений, обусловленном политическими предпочтениями. Более половины республиканцев считает, что подобных контактов не было, в то время как почти 90% демократов полагают, что они имели место.

Рейтинг поддержки Дональда Трампа упал до 32%. 63% американцев не одобряют его деятельность на посту президента США.

По поводу расследования, руководимого Робертом Мюллером, 56% американцев считает, что спецпрокурор осуществляет честное расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году; 36% американцев придерживаются иного мнения.

Наблюдается разделение по партийному признаку и во взглядах на значение других существующих проблем. Так, 81% демократов и 61% республиканцев считает, что «проблема сексуального насилия и преследования» очень важна для страны.

Кроме того, 55% республиканцев и 46% республиканцев придерживаются мнения, согласно которому вопрос о статусе иммигрантов, которые в детском возрасте попали в США незаконно, также является важным для американского общества.

Фото — Голос Америки