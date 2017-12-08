В 2016 году по сравнению с 2008-ым в Армении увеличилось число бедных людей

Национальная статистическая служба опубликовала доклад «Картина бедности в Армении в 2008-2016гг».

Общие показатели было проанализированы, сравнивая 2008-2016 годы – период президентства президента РА Сержа Саргсяна.

Согласно докладу, в 2016 году по сравнению с 2008-м в Армении число бедных людей увеличилось.

Бедность

Согласно официальной статистике, в нашей стране 3 из 10 граждан живут за чертой бедности.

Данные службы свидетельствуют о том, что в прошлом году по сравнению с 2015 годом уровень бедности снизился на 0.4 процентных пункта и составил 29.4%, в результате уровень бедности статистически не изменился. В 2016 году, согласно тому же источнику, как и в течение последних семи лет в Армении уровень бедности превышает уровень бедности 2008 года на 1.8 процентных пунктов: в 2008 году за чертой бедности жили 27.6% населения, в 2016 году, повторимся, 29.4%. Согласно официальной статистике, крайняя нищета в Армении составила 1,8%. Это измеряется порогом продовольственной бедности, то есть эти люди тянут существование, тратя в месяц 23 313 драмов. 8% населения считаются крайне бедными. Ежемесячный доход многих бедных людей составил 33 418 драмов. А 19,6% были признаны бедными и, по оценкам службы, 3 из 10 жителей в Армении бедны, каждый из которых выживает только 40,867 драма в месяц.

Национальная статистическая служба сравнив 2008-2016 годы, констатировала, что уровень крайней бедности составил 1.8% по сравнению с 1.6% 2008 года. В 2016 году общий уровень бедности был выше уровня 2008 года на 1.8 процентных пункта (или на 6.5%), тогда как уровень крайней бедности вырос всего лишь на 0.2 процентных пункта. В 2016 году общее число бедных составило 880 тысяч, из них 295 тысяч человек считались очень бедными (54 тысячи — находились за чертой крайней бедности).

В 2016 году разница в уровне городской и сельской бедности маленькая — городская составляет 28.8%, в сельский местностях — 30.4%, однако разница в уровне бедности в столице и других городах республики большая — 24.9% и 33.2% соответственно.

Бедность в марзах

Самым бедным марзом продолжает оставаться Ширак, здесь за чертой бедности живет 45.5% населения, крайне бедные составляют 3.7% населения. Второй марз по уровню бедности является Лори, здесь бедные составляют 35,8% населения, крайне бедны 1.9%. Третий по уровню бедности — Армавирский марз, здесь за чертой бедности находится треть населения — 30%, крайне бедны 1.5%. Согласно данным Национальной статистической службы, по сравнению с 2008 годом в перечисленных марзах число бедных увеличилось. Например, в Шираке в 2008 году уровень бедности составлял 42.4%, в Лори — 34.2%, в Тавуше 23.2%, в Армавирском марзе 24.5%.

Детская бедность

Официальная статистика

Официальная статистика свидетельствует о том, что в Армения 1/3 детей живет в бедности. Согласно докладу «Картина бедности в Армении в 2008-2016 гг» в 2016 году 2.0% детей до 18 лет жили в условиях крайней бедности, 34.2% — в условиях бедности. По сравнению с 2008 годом, к сожалению, бедных детей стало больше. По уровню детской бедности опять на первом месте находится Ширакский марз, здесь за чертой бедности живет 50.9%- несовершеннолетних, крайне бедны 3.7% из них.

По уровню детской бедности, следующим является Котайк, здесь детская бедность составляет 42.6%, крайне бедны 1.3%. В Тавуше и Гегаркунике детская бедность составляет 40%, в Тавуше крайне бедны 3.1% несовершеннолетних, в Гегаркунике 1.1%, в Лори 3.4%.

По уровню бедности несовершеннолетних за перечисленными марзами следует Араратский марз (35.6% и 1.7% соответственно), в Армавирском марзе — 34.4% и 1.7% процентов. В Сюнике — 24.4% и 1.5%. В Ереване также детская бедность довольно высокая — 27.4%, крайне бедны 1.8%. В Вайоцдзорском марзе 24.4% несовершеннолетних бедны, в крайне бедных семьях живут -1.8%.

Сколько будет стоить преодоление бедности

В докладе говорится, что с этой целью Армении нужно 63.2 млрд. драмов или 1.2% от ВВП. Для преодоления крайней бедности потребуется 1.4 млрд. драмов или 0.03 % процента от ВВП – в дополнение к социальной помощи, уже ориентированной на крайнюю нищету. Международный опыт свидетельствует о том, что почти невозможно обеспечить 100-процентную ориентированность социальной поддержки, следовательно, требующиеся для преодоления нищеты средства на самом деле намного больше».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

06.12.2017г