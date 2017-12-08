Генрих Мхитарян в плане отношений с Жозе Моуриньо повторяет судьбу Икера Касильяса

В октябре стало известно, что ФИФА признал лучшим тренером в 2017 году главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, а лучшим игроком – португальского нападающего Криштиану Роналду. Также стало известно, что главный тренер сборной Армении Артур Петросян и капитан команды Генрих Мхитарян также проголосовали за Роналду и Зидана.

Возможно, это совпало по времени, но примечательно, что после этого голосования главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо начал выступать с отрицательными оценками в адрес Мхитаряна, в частности, говорил, что тот начал с успешного старта, но затем снизил уровень своих выступлений. «Мне не понравились выступления Мхитаряна в последних играх. Речь идет не о 2-3 встречах, а о 3, 4, 5. Он хорошо начал сезон, но затем начал постепенно исчезать. Уровень его выступлений снизился с точки зрения голов, голевых передач, прессинга и отбора мяча, что должен выполнять плеймейкер. Этого было достаточно, чтобы я дал шанс другим», – сказал Моуриньо. В последних двух матчах Мхитарян отсутствовал.

Есть основания предполагать, что повторяется история, которая годы назад произошла между Икером Касильясом и Хосе Моуриньо, когда он был главным тренером «Реала». В 2011 году вратарь «Реала» Икер Касильяс не проголосовал за своего тренера во время распределения награды FIFA «Ballon d’Or». В частности, он проголосовал за Криштиану Роналду, Месута Озила и Лионеля Месси как футболистов. В том году тренером года был признан тренер сборной Барселоны Пеп Гвардиола.

Между вратарем и тренером начался конфликт, в ходе которого прессе стали известны подробности о том, что Жозе Моуринью целый месяц не общается с капитаном команды Икером Касильясом. Или, что тренер считает подругу Касильяса журналистку Сару Карбонеро источником утечки. Публично от Жозе Моуринью требовали демонстрировать больше уважения к Касильясу. Вратарь стал больше проводить время на скамейке запасных.

Испанские СМИ сообщили, что тренер «Реала» больше не хочет видеть в команде Рамоса и Касильяса и поставил перед руководством Королевского клуба ряд условий. Моуриньо потребовал продать капитана команды Касильяса.

Касильясу было 27, когда он своей игрой стал лучшим вратарем в истории Мадридского клуба, им интересовался несколько клубов английской премьер-лиги и предлагали баснословные деньги, но он отказывал всем и говорил, что при любом раскладе останется в Мадриде. Но в конце концов, затянувшийся конфликт закончился тем, что в сезоне 2014/2015 года Касильяс покинул команду, частью которой являлся 11 лет.