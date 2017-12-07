Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в Вене приняли важное заявление по Нагорно-Карабахской проблеме

Сайт ОБСЕ обнародовал принятое сегодня в Вене Совместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

В тексте, в частности, отмечается:

«По случаю заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан, – по-прежнему едины в нашем стремлении оказывать посредническое содействие в мирном урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение.

Мы вновь заявляем о нашей общей приверженности переговорам по мирному разрешению данного конфликта как единственному пути достижения подлинного примирения между народами региона.

Мы приветствуем возобновление диалога на высшем уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября с.г., а также встречу между министрами иностранных дел этих стран, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы.

Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговорного процесса и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссов по сущностным вопросам политического урегулирования. Дальнейшее затягивание лишь усложнит ситуацию и может поставить под вопрос приверженность Сторон достижению прочного соглашения.

Со ссылкой на заявление двух президентов о своем обязательстве предпринять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, мы настоятельно призываем Баку и Ереван принять проект предложения ОБСЕ по расширению миссии Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Кроме того, должны быть реализованы и другие решения, принятые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Мы также приветствуем рассмотрение Сторонами предложений сопредседателей, направленных на возобновление гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами, а также содействие Международному комитету Красного Креста в его усилиях по обмену информацией о пропавших без вести лицах, и призываем Стороны избегать неуместной политизации указанных важных гуманитарных шагов.

Наши страны по-прежнему готовы к тесному сотрудничеству со Сторонами в деле достижения устойчивого мирного урегулирования. Мы поручили нашим сопредседателям продолжать свою посредническую деятельность в целях содействия достижению компромисса по рабочим предложениям, представленным на рассмотрение Сторон, но при этом подчеркиваем, что основная ответственность за прекращение нагорно‑карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана».