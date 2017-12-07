Ангела Меркель отказалась поддержать решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) дистанцировалась от решения президента США признать Иерусалим столицей Израиля, передает Deutsche Welle.

«Правительство Германии не поддерживает эту позицию, поскольку вопрос о статусе Иерусалима должен быть определен в рамках стратегии создания двух государств», — процитировал Меркель в соцсети Twitter вечером в среду, 6 декабря, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Kanzlerin #Merkel zur Entscheidung von @POTUS Trump bzgl. Jerusalem: „Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung auszuhandeln ist.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 6, 2017

Накануне Брюссель и Берлин предостерегли США от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля. Необходимо избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств для израильтян и палестинцев, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Ее поддержал глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). «Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами», — подчеркнул он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, является контрпродуктивным.

Однако, несмотря на протесты, Дональд Трамп 6 декабря заявил, что «пришел к выводу, что настало время признать Иерусалим столицей Израиля». Президент США поручил Госдепартаменту запустить процесс перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. «Этот процесс начинается незамедлительно», — отметил Трамп. В то же время он подписал документ, согласно которому переезд посольства в Иерусалим откладывается на шесть месяцев.

Фото — Deutsche Welle