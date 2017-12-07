Всемирный банк и МВФ встревожены в связи с атаками на борьбу с коррупцией в Украине

Всемирный банк и Международный валютный фонд в четверг выразили обеспокоенность по поводу нападок на украинские антикоррупционные институты, присоединившись к США и ЕС, которые предупредили об угрозах усилиям Украины в борьбе со взяточничеством. Об этом передает Голос Америки.

Два банка входят в число крупнейших спонсоров пакета антикризисной помощи объемом 40 миллиардов долларов, выделяемой Украине на поддержку и реформирование экономики после протестов на Майдане в 2014 году, в результате которых был отстранен президент Виктор Янукович, пользовавшийся поддержкой Кремля.

Однако предполагаемые отступления от курса реформ привели к задержке выплат миллиардов долларов в виде займов МВФ.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут обратить вспять достигнутый прогресс в деле создания независимых институтов для решения проблемы коррупции на высоком уровне», – заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Отделение Всемирного банка в Украине выпустило отдельное заявление, в котором также выразило свою озабоченность и заявило, что атаки на представителей антикоррупционных органов «угрожают их способности бороться с коррупцией и возвращать похищенные активы».

Фото — Голос Америки