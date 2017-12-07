Лидер группировки ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию в Израиле

Лидер палестинской радикальной группировки ХАМАС призвал палестинцев к новой интифаде. Исмаил Хания объявил пятницу «днем восстания против оккупации». Заявление последовало после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По словам Хании, это навсегда «похоронило» мирный процесс на Ближнем Востоке.

6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от трех до четырех лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму.

В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одной из сторон, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.

Группировка ХАМАС внесена в списки террористических организаций в США, Израиле и ряде других стран. В октябре в Вашингтоне призвали ХАМАС разоружиться и признать Израиль. Группировка в ответ обвинила США во вмешательстве в палестинские дела.

Фото — Радио Свобода