Ответ правительства блоку «Елк» по вопросу Совета старейшин Ванадзора

Депутат фракции «Елк» Мане Тандилян вчера, во время парламентского часа вопросов правительству спросила у премьер-министра Карена Карапетяна по поводу выборов Совета старейшин Ванадзора. Она указала, что год назад в результате «специальных террористических действий» произошла кража мандатов и оппозиция потеряла голоса. Мане Тандилян сослалась на то, что КС признал антиконституционными заседания Совета старейшин, и они обратились к правительству, чтобы то приняло решение и приостановило деятельность Совета старейшин Ванадзора. Тандилян спросила, сколько еще ждать принятия решения правительством?

Вместо Карена Карапетяна ответил министр юстиции Давид Арутюнян. Он сказал, что политическое соглашение не представляет собой договор, высеченный на камне, и который невозможно стереть: «Политические меморандумы создаются, исходя из политической целесообразности, коалиции возникают и исчезают. Это обычный политический процесс».

Коснувшись решения КС, Давид Арутюнян сказал, что в Ванадзоре сложились новые реалии и если это даст возможность, чтобы Совет старейшин функционировал надлежащим образом, то никаких оснований для пересмотра полномочий Совета старейшин они не видят.

Мане Тандилян в ответ указала, что проводятся неконституционные заседания, правительство было обязано прекратить деятельность Совета старейшин шесть месяцев назад, но такие заседания проводятся уже год. Давид Арутюнян с этим не согласился: «Мы не видим никаких оснований именно исходя из правового анализа того же решения Конституционного суда».