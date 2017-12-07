Спустя 29 лет люди все еще ждут своей очереди на получение квартиры

Со времени Спитакского землетрясения в 1988 году прошло 29 лет, но все еще существует понятие зоны бедствия. Многие семьи до сих пор ждут своей очереди на получение квартиры. «К сожалению, спустя 29 лет мы не смогли полностью устранить последствия землетрясения, и у нас есть семьи, которые в результате землетрясения остались без крова и ждут своей очереди на получение жилья», – сказал губернатор Лори Артур Налбандян.

По словам главы марза, семьи в городских общинах, которые вследствие землетрясения лишились крова и стали бенефициариями, были обеспечены квартирами, но проблема сохраняется в частном секторе. Решить проблему семей, потерявших собственные дома, пока не удалось.

Ждут своей очереди на получение жилья также 296 семей сельских общин марза. «Правительство поставило перед собой задачу решить проблему этих 296 семей в ближайшие 2-3 года. Бюджетом 2018 года предусмотрена конкретная сумма, и мы постепенно должны окончательно решить эту проблему», – заверил Артур Налбандян.

А до тех пор каждый год люди продолжают в этот день посещать церкви и зажигать свечи за упокой душ своих родственников.

Сегодня в храме Сурб Мариам в Ванадзора, в память о невинных жертвах землетрясения была проведена траурная литургия. Присутствующие возложили цветы и венки к хачкарам, установленным в память о погибших.